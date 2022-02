Seurassa presidentin puoliso, runoilija Jenni Haukio kirjoittaa, että kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne on herättänyt monissa sodan pelon.

”Tunnetta ei koskaan voi kohdata kevyesti, vaikkei itse samaa pelkoa juuri samalla hetkellä jakaisikaan.”

”Kansakuntamme sodan kokemukset ovat vielä niin lähellä, että tiedämme, mitä ja miksi pelkäämme. Suurimmalla osalla on ollut jonkinlainen, usein sukulaisyhteys johonkuhun sodan omakohtaisesti kokeneeseen.”

”Pelko on ihmiselle tärkeä ja hyödyllinen tunne, sen tarkoitus on suojella, pitää varuillaan vaarojen varalta, virittää suorituskyky tarvittaessa äärimmilleen. Jos ei pelkää mitään, altistuu melkoiselle määrälle erilaisia riskejä ja uhkia.”

”Toisaalta pelkäämisen ja pelkäämättömyyden välillä tulisi vallita tasapaino, jotta pelot eivät saisi liian suurta valtaa. ”

”Ihmisen evolutiivisessa selviytymistarinassa pelko on ollut eloonjäämisen kannalta välttämättömyys – karrikoiden voi jopa luonnehtia, että sukua ovat jääneet jatkamaan ne, jotka ovat ainakin riittävissä määrin ymmärtäneet pelätä.”

”Pelot ovat osa ihmisyyttä, eikä niitä ole mitään syytä häpeillä.”

Kansan Uutisissa politiikan toimittaja Toivo Haimi kertoo joutuneensa välillä pettymään siihen, miten Ukrainan tilanteen eskaloitumisesta on keskusteltu vasemmistolaisissa piireissä.

”Venäjän toimet on kyllä tuomittu, mutta samaan hengenvetoon on mainittu jostain syystä Yhdysvaltojen toiminta kansainvälisessä politiikassa. Lisäksi Venäjää on pyritty ymmärtämään ja etsimään sen toiminnalle oikeutusta.”

”Vääryyttä on voitava kutsua vääryydeksi ilman, että on velvoitettu samalla tuomitsemaan kaikki muutkin maailman vääryydet. Siinä savotassa loppuvat nopeasti palstasenttimetrit kesken.”

”Venäjän toimien tuomitseminen ei tarkoita Yhdysvaltojen maailmanherruuden hyväksymistä tai sitä, etteikö vastustaisi myös lännen voimapolitiikkaa. Se tarkoittaa solidaarisuutta Ukrainan kansan kanssa, joka on joutunut häikäilemättömän ja julman voimapolitiikan tähtäimeen.”

Kotimaan blogissa teologi Petri Järveläinen kritisoi Venäjän ortodoksista kirkkoa johtavan patriarkka Kirillin presidentti Vladimir Putinille lähettämää tervehdystä, jossa vedotaan uskollisuuteen ”totuuden ja hyvyyden korkeille moraalisille ihanteille”.

”Hyökkäyksellä Ukrainaan on myös ekumeenisia vaikutuksia.”

”Kun Putinista on tullut jonkinlainen maailmanpolitiikan Breivik ja Moskovan patriarkaatti on antanut tälle tukensa, ekumeenisessa tilassa on siirrytty uudelle tasolle.”