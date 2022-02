Putin on perinyt brutaalit keinonsa kommunismista

Oheen Putin rakentaa pehmeää valtaa kansallismielisyydestä ja vanhojen arvojen puolustamisesta. Niillä saa kansan syvien rivien kannatuksen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin liikkeitä Ukrainan konfliktissa arvuuteltaessa ei yleensä tuoda esiin sitä, miltä pohjalta ja taustalta hän toimii. Se on neuvostokommunismi ja siitä traumana Neuvostoliiton romahdus, Putinin sanoin viime vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi. Itäisen Euroopan vallankumousten jälkeen kommunistieliitti säilytti vanhoilla yhteyksillään asemiaan hyvin niin Venäjällä kuin sen entisissä satelliiteissakin. Poliittiseen valtaan nousivat Valko-Venäjällä entinen sovhoosin johtaja Aljaksandr Lukašenka ja Venäjällä Boris Jeltsinin valitsema entinen KGB-virkailija Vladimir Putin.

Malli ja valtioideologia, jonka pohjalta he toimivat, on se, mitä uskottavuutensa menettäneestä kommunismista jäi jäljelle. Sieltä löytyy leninismin todellista ydintä, joka erottaa ajattelun muista vasemmistoaatteista. Olennaista on yksipuoluevaltana ilmenevä totaalinen vallan keskitys kaikilla elämänaloilla puolueelle ja nimenomaan sen johdolle demokraattisen sentralismin periaatteen mukaisesti. Lähtökohtana Leninillä oli käsitys, että porvarillisessa yhteiskunnassa kaikki tosiasiallinen valta oli pääomat omistavalla porvaristolla.

Toinen merkittävä ja muista suuntauksista erottava piirre oli leninismiin sisältyvä omiin kansalaisiinkin kohdistuvan väkivallan ja terrorin mieltäminen järjestelmän yhdeksi rakennepiirteeksi. Käsitys palautuu jo kommunismin alkioihin Ranskan suuren vallankumouksen aikana. Stalin kehitti nämä Leninin muotoilemat ja aloittamat menetelmät huippuunsa.

Kommunismiin kuulunut piittaamattomuus keinoista on esiintynyt Putinin Venäjällä jopa rikollisorganisaatioiden käyttämisenä kyberhyökkäyksissä. Venäjä on niinikään jäänyt kiinni DDR:n mallisesta valtiojohtoisesta dopingista huippu-urheilussa. Lukašenka on harjoittanut jopa valtiollista lentoliikenneterrorismia. Poliittisen opposition tukahduttamisessa Venäjällä ja Valko-Venäjällä ei väkivaltaa ole kaihdettu.

Venäjän käyttämät keinot Ukrainan konfliktissa ovat näin ollen läntisten arvioitsijoiden vaikeasti arvioitavissa. Liberaalit demokratiat ovat hidasliikkeisinä luonnostaan altavastaajan asemassa aggressiivisen diktatorisen valtion toimiin vastatessaan. Uhka ei kohdistu pelkästään yhteen maahan vaan koko demokraattiseen yhteisöön.

Kommunismista perimiensä brutaalien keinojen oheen Putin rakentaa pehmeää valtaa kansallismielisyydestä ja vanhojen arvojen puolustamisesta ortodoksista uskontoa myöten. Niillä saa kansan syvien rivien kannatuksen. Valitulla linjalla on ollut myös mahdollista saada tukea lännen populistipuolueilta ja EU-vastaisilta. Keisarillinen Venäjä ja Neuvostoliiton suuruuden ajat suuren isänmaallisen sodan voittajana ovat narratiivin rakennuspuita. Nykyisen järjestelmän perustana on kuitenkin neuvostovallan kaatanut kumous. Se ei anna itsevaltaiselle hallinnolle tukevaa pohjaa.

Aarne Mattila

dosentti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.