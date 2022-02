Suomen ja EU:n pitää toimia sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää vahvistaen niin Israelin siirtokunnissa kuin muuallakin.

Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014 ja liitettyä sen itseensä EU kielsi Krimillä valmistettujen tuotteiden tuonnin. Perusteena oli, että Krim ei ole laillisesti Venäjän aluetta.

Yksi kansainvälisen oikeuden tärkeimpiä sääntöjä on valtioiden velvollisuus pidättyä asevoiman käytöstä muuten kuin puolustukseen. Erityisesti alueiden valtaaminen ja liittäminen omaan valtioon on kielletty.

Venäjän jo aiempina vuosina Ukrainassa toteuttamien operaatioiden lisäksi on ainakin kaksi pitkään jatkunutta tapausta, joissa sotilasmiehitys rikkoo itsemääräämisoikeutta: Länsi-Sahara, jonka Marokko miehitti vuonna 1975, sekä Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin alueet, jotka Israel miehitti vuonna 1967. On todennäköistä, että Venäjän tänä vuonna valtaamia alueita liitetään tuontikieltoalueiden luetteloon – Venäjään suoraan kohdistuvien pakotteiden ohella.

Kansainvälinen yhteisö on jo pitkään määritellyt edellä mainitun kaltaiset miehitykset ja alueliitokset kansainvälisen oikeuden räikeiksi loukkauksiksi. Sekä Länsi-Saharassa että Palestiinassa laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää. Molemmissa tapauksissa miehittäjä on siirtänyt siviiliväestöään miehitetylle alueelle siirtokuntiin.

Tällaiset väestönsiirrot ovat Kansainvälisen rikostuomioistuimen mukaan sotarikoksia. Väestönsiirtopolitiikka on erityisen vakavaa, koska siihen liittyy pyrkimys pitää miehitetyt alueet pysyvästi.

Myös ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch ovat vaatineet valtioita kieltämään tuonnin laittomista siirtokunnista. Tuonti tukee siirtokuntia ja siten edesauttaa laittoman tilanteen jatkumista.

EU:n ja sen jäsenmaiden pitää lopettaa kaupankäynti siirtokuntien kanssa. Parhaiten se tapahtuu lainsäädännöllä, joka soveltuu kaikkiin laittomasti vallattuihin alueisiin. Lakia ei sovellettaisi miehitetyn alueen asukkaisiin, jotka eivät ole miehittäjävaltion kansalaisia. Tämä olisi myös vapaakaupan sääntöjen mukaista: Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä ei sovelleta laittomasti miehitettyihin alueisiin. Kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta tukevat kiellot ovat sallittuja.

EU-säännöt vaativat tuotteiden alkuperämerkintää. Vuonna 2019 EU:n tuomioistuin vaati Israelin siirtokuntatuotteiden merkitsemistä oikein. Israel on perustanut miehitetyille alueille yli 200 palestiinalaisten asuinalueita pilkkovaa siirtokuntaa, joissa asuu yli 600 000 israelilaista.

EU on tuominnut Israelin siirtokunnat mutta käy kauppaa niiden kanssa. Marokon kanssa EU on solminut myös Länsi-Saharan kattavia kauppasopimuksia.

Siirtokuntatuotteiden alkuperän merkitseminen tekee mahdolliseksi niiden erottelun tuotteista, jotka tulevat valtion lailliselta alueelta. Se on kuitenkin riittämätön toimenpide.

Viimevuotisen EU-komission kannan mukaan siirtokuntatuotteiden kieltäminen on kauppatoimi eikä poliittinen pakote. EU-sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat rajoittaa kauppaa julkisen moraalin ja yhteiskuntapolitiikan nojalla ja kieltää siirtokuntatuotteet ilman yhteistä EU-kantaa.

Monet suuryritykset tukevat siirtokuntien taloutta ja siten edesauttavat miehityksen jatkumista. Viime vuosina jotkut niistä ovat vetäytyneet siirtokunnista saamansa arvostelun takia.

Siirtokuntien tukemisen lopettaminen on kansainvälisen oikeuden mukainen velvollisuus. Tuonnin lopettaminen laittomista siirtokunnista lähettäisi vahvan viestin kaikille nykyisille ja tuleville miehittäjille: sotarikoksia ja alueliitoksia ei palkita.

Kun jännitteet ja uhat muun muassa Venäjän ja Kiinan taholta kasvavat, kansainvälisen oikeuden tukeminen ja turvallisuuden lisääminen rauhanomaisin keinoin on erityisen tärkeää.

Suomi on korostanut kansainvälisen oikeuden merkitystä. Pienenä valtiona on Suomen edun mukaista vahvistaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää. Hiljattain eduskunnassa tehty lakialoite tuonnin kieltämisestä laittomasti miehitetyiltä alueilta on tärkeä toimenpide tähän suuntaan.

Tom Moerenhout ja Lauri Hannikainen

Moerenhout on apulaisprofessori Columbian yliopiston kansainvälisten suhteiden instituutissa. Hannikainen on kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori.

