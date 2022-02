Suomea kannattaa puolustaa jo siitä syystä, minkä varaan rakennettiin talvisodassa: kaveria ei jätetä, rauhassa eikä sodassa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan nuorten somekeskustelu käynnistyi kaksijakoisesti. Tyrmistynyt reaktio on yhteinen, mutta jatkotapahtumien osalta näkemykset jakautuvat kuin kahteen leiriin. Ensimmäistä edustavat ne, jotka ilmoittavat, että mikäli pahin ja epätodennäköinen skenaario toteutuisi – siis että Suomikin tavalla tai toisella ajautuisi sotatilaan –, he eivät jäisi hyökkäyksen alle vaan lähtisivät ulkomaille. Reaktio on tietysti ymmärrettävä, eikä pelkoa tule väheksyä. Kuitenkin toinen näkökulma – että Suomea olisi puolustettava – muuttaa myös toisen puolen keskustelua.

On sekä valitettavaa että huojentavaa, että vasta sodanuhka saa ajattelemaan niitä kaikkia asioita, joista vapaassa kotimaassa on kiitollinen. Tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, kauniista luonnosta ja kaikista suomalaisten outouksista. Hyvinvointivaltiosta ja menneiden sukupolvien perinnöstä.

Kysymys maanpuolustuksesta on abstrakti niin kauan kunnes se muuttuu konkreettiseksi. Vasta kun panssarit vyöryvät Euroopan porteille, huomataan, kuinka paljon hyvää ympärillä on. Pandemia muistutti, kuinka tärkeitä luonto, perhe ja ystävät ovat ja kuinka jokaisella on velvoite kantaa vastuu yhteisistä asioista. Nyt sodanuhkan varjo, epätodennäköisenäkin, on laskeutunut kaiken tuon tärkeän ylle.

Suomea kannattaa puolustaa kuitenkin jo siitä syystä, minkä varaan rakennettiin talvisodassa: kaveria ei jätetä, rauhassa eikä sodassa. Sille pohjalle perustuu se, minkä vuoksi Suomea halutaan puolustaa ja millä tavalla sitä tarvittaessa tullaan myös puolustamaan. Nuoret tietävät tämän.

Santeri Saarinen

Nuorten Ääni -toimituksen toimittaja

abiturientti, Etelä-Tapiolan lukio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.