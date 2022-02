Monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi.

Ukrainan sotatilanne vaikuttaa syvästi ukrainalaisten elämään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vanhat ihmiset. Kautta nykyajan kriisien on todistettu, että juuri vanhat jäävät pahiten sodan jalkoihin. Monet heistä haluavat jäädä kriisialueille, monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi. Heidän tarpeitaan ei huomioida vaikeilla pakolaisvaelluksilla, lääkkeet ja apuvälineet unohtuvat tai jäävät matkalle, eikä heidän vahvuuksiaan osata käyttää hyväksi pakolaisleireillä.

Kansainvälinen vanhusten apujärjestö HelpAge International, jonka suomalainen jäsenjärjestö on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, on ollut aktiivisesti läsnä Ukrainassa koko kriisin ajan, kahdeksan vuotta. Maatoimiston kautta organisoidaan kolmisenkymmenen työntekijän ja runsaiden parinsadan vapaaehtoisen toimintaa. Raportit kertovat nyt vanhojen ihmisten hälyttävästä tilanteesta. Nuoret ovat kaikonneet parempien olosuhteiden toivossa maaseudulta kaupunkeihin tai ulkomaille, vanhat ovat jääneet jäljelle. Monilla alueilla vedensaanti on keskeytynyt eikä lämmitys ole pitkään aikaan ollut toiminnassa. Monet vanhat ihmiset ovat liittyneet jalkaisin vaeltaviin jonoihin maanteillä. Kysyttäessä Ukrainan vanhat ihmiset toivoivat vain rauhaa.

Tiedämme, että valitettavasti Suomen kansainvälisen avun nykyiset periaatteet eivät ulotu vanhoihin ihmisiin. Eikö nyt olisi aika joustaa tiukoista strategioista ja auttaa Ukrainan vanhuksia?

Virpi Dufva

toiminnanjohtaja, Valli ry

Vappu Taipale

hallituksen jäsen, HelpAge International

