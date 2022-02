Lapsia ja nuoria on tuettava kriisitilanteen aikana

Sodan syttyminen lähialueelle rikkoo monen nuoren turvallisuudentunteen.

Nuorten mielenterveyden vaaliminen vaatii lisää huomiota. Noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii mielenterveysongelmista (thl.fi). Jo kolmatta vuotta jatkuva koronakriisi on koetellut nuorten jaksamista entisestään. Esimerkiksi vuoden 2021 kouluterveys­kyselyssä huomattiin nuorten ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden pahentuneen koronan aikana.

Ukrainan kriisin eskaloituminen lisää huolestuneisuutta ja stressaantuneisuutta. Sota Euroopassa on tuntunut nuorille mahdottomalta. Se on ollut kaukainen ajatus pitkältä historiasta, mutta nyt se on totta. Sodan syttyminen lähialueelle rikkoo monen nuoren turvallisuudentunteen.

Nyt on äärimmäisen tärkeää tukea nuoria heidän jaksamisensa ja mielenterveytensä kanssa. Jos asiaan ei osoiteta resursseja nyt, niin tulevaisuudessa voi olla jo liian myöhäistä.

Eero Lilja

espoolainen nuori, Espoo

