Suomi on kiinteä osa läntistä ja globaalia yhteisöä, ja Nato on tälle luonteva jatke.

Olen pasifisti. Olen kritisoinut länsimaiden sotatoimia Lähi-idässä – ja kritisoin edelleen. Mielestäni puolustusmenoja tulisi kutistaa ja käyttää rahat rakentavampiin asioihin. Olen pyrkinyt ymmärtämään Venäjän motiiveja historian kautta ja osin ehkä ollutkin sitä mieltä, että Venäjää on kohdeltu epäreilusti.

Olen myös ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä Natoon. Mieleni muuttui maanantaina 21. helmikuuta, kun Venäjä ”tunnusti” ja miehitti Itä-Ukrainan kapinallisalueet. Mielipiteeni muuttuessa tein tärkeän havainnon, joka koskettaa suomalaista Nato-keskustelua – miksi oikeastaan vastustin Natoa?

Usein törmää teesiin, jonka mukaan suomalaiset eivät halua liittyä Natoon, sillä tämä ärsyttäisi turhaan Venäjää. Tämä väärinkäsitys on korjattava, jotta Nato-jäsenyydestä voidaan käydä asiapitoista julkista keskustelua.

Ennen Irakin sotaa minulla ei ollut mielipidettä Natosta. Tuolloin Yhdysvaltain käymä terrorisminvastainen sota kiihtyi, ja Irak miehitettiin osin valheellisin perustein. Yhdysvaltain sotilaallisia toimia sekä politiikkaa kritisoitiin ankarasti ja aiheellisesti. Yhdysvaltain johtava asema Natossa loi mieliimme käsityksen, jonka mukaan Yhdysvallat on yhtä kuin Nato.

Käsitys on kuitenkin täysin virheellinen. Esimerkiksi Ranska ja Saksa kritisoivat voimakkaasti Irakin sotaretkeä eivätkä osallistuneet koalitioon. Nato on demokraattisten valtioiden puolustusliitto, joka ei sanele jäsenilleen, mitä näiden tulee tai ei tule tehdä. Vapaa keskustelu ja eriävät mielipiteet ovat sallittuja, vaikeistakin asioista.

Afganistanin-operaatio osoittautui sinnikkäiden ponnistelujen jälkeen katastrofiksi. Sekä Nato että Yhdysvallat näyttävät tästä oppineen, ja vetäytymisen yhteydessä tehtiin selväksi, että Naton tehtävä ei ole toimia globaalisti vaan keskittyä alkuperäiseen missioonsa – rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen Pohjois-Atlantin molemmin puolin.

Suomi on kiinteä osa läntistä ja globaalia yhteisöä, ja Nato on tälle luonteva jatke. Mikäli Nato joskus tulevaisuudessa olisi astumassa harhapolulle missiostaan, on Suomenkin tähän helpompi ja tehokkaampi puuttua Naton sisältä kuin sen ulkopuolelta.

Entä sitten se Venäjän-suhde? Suomi on aina ollut Venäjälle helppo naapuri – erimielisyyksistä huolimatta olemme tulleet toimeen. Tämä suhde ei tältä puolen rajaa muuttuisi miksikään, oli Suomi Natossa tai ei. Toinen olennainen seikka, joka Nato-keskustelussa jää vähälle huomiolle, on jäsenien mahdollisuus vaikuttaa oman jäsenyytensä ehtoihin. Esimerkiksi Norja ei salli ydinaseiden sijoittamista omalle maaperälleen. Hyvänä naapurina Suomi voi toimia samoin ja samalla näyttää, että otamme Venäjän turvallisuushuolet huomioon, vaikka itsenäisiä päätöksiä teemmekin.

Venäjä on kaunis maa, jolla on rikas kulttuuriperintö sekä historia, lämminsydäminen kansa ja paljon annettavaa maailmalle. Pietarin talousalueen kasvusta iso kiitos kuuluu Suomelle, eikä Venäjän-kaupan saati turistien vaikutus Suomen hyvinvointiin ole ollut vähäinen. Maan nykyjohdon on kuitenkin ymmärrettävä, että naapuruussuhde on molemminpuolinen ja että Venäjän viime päivien toimet aiheuttavat Suomessa omia turvallisuushuolia.

Tulevista eduskuntavaaleista tulee vääjäämättä Nato-vaalit. Minä aion puhua ja toimia Suomen Nato-jäsenyyden puolesta. Ja niin tekee myös Vladimir Putin.

Juuso Paulasuo

Kärkölä

