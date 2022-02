Tarvitsemme liittoutumisen tuomaa ennalta ehkäisevää turvaa. Muistettakoon, että yksikään Nato-maa ei ole joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat peräänkuuluttaneet keskustelua Natosta. Tässä sitä tulee. Ovet Natoon olivat Neuvostoliiton hajottua levällään auki. Neuvostoliiton miehityksen kokeneet Baltian maat tekivät viisaan ratkaisun, liittyivät Natoon ja saivat siten turvatakuut. Suomettuneella Suomella ei silloin ollut rohkeutta ottaa tätä askelta.

Nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saattanut Natoon liittymisen uuteen valoon. Suomi joutui talvisodassa samaan tilanteeseen kuin Ukraina nyt – siis taistelemaan yksin samaa suurvaltaa vastaan. Emme saa joutua koskaan enää tällaiseen tilanteeseen. Silloin kykenimme säilyttämään itsenäisyytemme raskain uhrein. Emme voi tietää tulevasta. Tällä hetkellä Venäjän asevoimat ovat sitoutuneet Ukrainaan – entä sen jälkeen? Sitä paitsi suhteet Venäjän ja lännen välillä ovat jo valmiiksi huonot. Natoon liittyminen tuskin oleellisesti niitä huonontaisi. Venäjän valtiojohdolta on jo kuulunut pahaenteisiä vihjailuja etupiiriajattelusta, mikä toi heti mieleen kohtalokkaan talvisotaan johtaneen Ribbentrop-sopimuksen.

Suomi on hoitanut puolustuksensa toistaiseksi hyvin, mutta ajatus, että pärjäisimme nyt yksin suurvaltaa vastaan kuten talvisodassa, on toiveajattelua. Tarvitsemme liittoutumisen tuomaa ennalta ehkäisevää turvaa. Muistettakoon, että yksikään Nato-maa ei ole joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Suomi on juuri nyt enemmän kuin tervetullut Natoon. Suomi on Naton kumppani, hoitanut puolustusvoimansa mallikelpoisesti ja on jo siltä osin myös Naton järjestelmiin yhteensopiva. Mitä siis vielä odotamme? Sitäkö, että Naton ovet jossain vaiheessa sulkeutuvat?

Tarvitsemme valtiojohdoltamme Nato-kysymyksessä rohkeampaa otetta ja esimerkkiä kansalaisille. Suomettumisen ajan pitäisi olla jo takana. Olen vakuuttunut siitä, että Natoon liittymisessä olisi mahdollisuus nopeutettuun menettelyyn päinvastoin kuin esimerkiksi entisten itäblokin maiden kohdalla. Päinvastoin kuin Venäjä on vuosikymmeniä propagoinut, Nato ei ole hyökkäysliitto vaan länsimaisten demokratioiden puolustusliitto.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisää väistämättä Nato-myönteisyyttä maassamme ja mahdollistanee tältäkin osin liittymisen. Valtiovallan rohkea esiintulo ja selkeä myönteisen Nato-kannan ilmaisu saisi vielä epäröivät kansan syvät rivit myös hyväksymään liittymisen. Kansanäänestyksen järjestämistä hybridivaikuttamisen vallitessa ei voi enää pitää mahdollisena. Natoon liittymällä voitamme enemmän kuin häviämme. Nyt tarvitaan se rohkea askel, jotta voimme liittyä muiden länsimaiden yhteiseen puolustusliittoon.

Touko Rissanen

eversti evp., Kouvola

