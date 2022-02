Jos Suomi olisi Naton jäsen, Naton ja Venäjän välisessä aseellisessa yhteenotossa olisi suuri riski, että Suomen ja Venäjän välinen yli tuhannen kilometrin pituinen raja-alue joutuisi suursodan keskiöön. Voi vain arvailla, mitä Suomesta on sen jälkeen jäljellä.

Nyt kun Nato on keskustelujen ytimessä, kannattaa ottaa myös perspektiiviä toiseen maailmansotaan. Mannerheim tahtoi kaikin keinoin suojella Suomea joutumasta Saksan ja Neuvostoliiton välisen selkkauksen taistelutantereeksi. Hyväksi esimerkiksi käy kesällä 1941 alkanut Saksan ja Suomen yhteinen hyökkäys Neuvostoliittoa vastaan. Mannerheim vaati Karjalan armeijan komentoa itselleen ja näin saksalaisille jäi pohjoinen Suomi Petsamon nikkeleineen, joka oli Saksalle elintärkeä sotaraaka-aine.

Mannerheim määräsi hyökkäyksen pysäytettäväksi vanhoille rajoille, mikä johti asemasotaan. Tämä stabiloi Leningradin (Pietarin) läntisen rintaman ja johti muun muassa siihen, että Neuvostoliitto saattoi irrottaa yli 20 divisioonaa muihin tehtäviin sotatoimialueellaan. Samalla Suomi säästi omaa armeijaansa yli kolme vuotta pitämällä sen poissa Saksan ja Neuvostoliiton välisestä konfliktista. Näin Suomi säästyi sekä miehitykseltä että joutumiselta suurvaltojen sotanäyttämöksi.

Nato-jäsenyyden suurin dilemma on juuri tämä: kuinka liittoutua niin, että oma pesä säilyisi koskemattomana? Jos Suomi liittyy Natoon, se on velvollinen puolustamaan muita jäsenvaltioita ja lähettämään joukkojaan Suomen ulkopuolelle. Naton ja Venäjän välisessä aseellisessa yhteenotossa taas on suuri riski, että Suomen ja Venäjän välinen yli tuhannen kilometrin pituinen raja-alue joutuu suursodan keskiöön. Voi vain arvailla, mitä Suomesta on sen jälkeen jäljellä. Onko silloin Pohjois-Ruotsikaan enää turvassa?

Jos Suomi ja Ruotsi eivät pysty sopimaan kahdenkeskisestä puolustusliitosta tai jos Venäjä ei tahdo liittyä läntiseen yhteisöön ja tunnustaa itsenäisten valtioiden suvereniteettia, olisiko Natoon liittyminen enää Suomelle riski? Jos Nato ja Venäjä asettuvat vastakkain, uskaltaako kumpikaan osapuoli aloittaa sotaa, sillä se voi kärjistyä ydinsodaksi? Ja jos näin käy, onko silloin enää väliä, missä sota käydään? Onko Mannerheimin doktriini vanhentunut?

Esa Ranne

Helsinki

