Arvi Tolvanen kirjoitti (HS Mielipide 26.2.) otsikolla ”Työskentely opintotuen ohessa ei hidasta opintoja”. Kirjoituksessa esitetyt väitteet ovat räikeässä ristiriidassa opiskelijoiden kokemuksen kanssa.

Vuonna 2018 laaditun pääkaupunkiseudun opiskelijoiden toimeentuloselvityksen mukaan lähes 60 prosenttia opintojen ohella työskentelevistä opiskelijoista tekee töitä turvatakseen toimeentulonsa, kun vain vajaa kolmannes työskentelee kartuttaakseen oman alan työkokemusta. Alle kolme prosenttia vastaajista teki töitä verkostoituakseen. Lisäksi selvityksen keskeinen huomio on, että jopa 70 prosenttia vastaajista koki työnteon hidastavan opintojaan. Luku on vain kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Keskeisin tapa tukea opiskelijoiden toimeentuloa on korottaa opintorahaa sekä lisätä opintotuen tukikuukausien määrää. Tällöin toimeentuloperustaisen työnteon tarve laskee, ja opintoja on helpompi suorittaa tavoiteajassa. Tulorajojen nosto puolestaan hyödyttää loppujen lopuksi melko rajattua opiskelijoiden joukkoa – niitä, joilla menee jo valmiiksi paremmin. Opiskelijoiden mielenterveyskriisi sekä etäaika ovat nostaneet yhä tärkeämmäksi sen lähtökohdan, että opiskelijan työ on opiskella. Työnteko opintojen ohella ei siis saa olla pakotettu valinta.

Selmi Holopainen

vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja, Turku

