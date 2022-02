Presidentti Putin on aliarvioinut ukrainalaisten taistelutahdon. Se oli vakava virhe.

Kun tämä kirjoitus ilmestyy, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saattaa olla kuollut. Presidentti johtaa ukrainalaisten taistelua venäläisten piirittämästä Kiovasta, eikä aio paeta.

Venäläiset näyttävät laskeneen pahasti väärin. He kuvittelivat ukrainalaisten alistuvan yhtä helposti kuin vuonna 2014. Niin ei ole käynyt. He ovat aliarvioineet myös presidentti Zelenskyin.

Juristiksi koulutettu Zelenskyi tuli tunnetuksi televisiosarjasta Kansan palvelija. Presidentiksi hänet valittiin huhtikuussa 2019. Näillä taustoilla 44-vuotiasta Zelenskyiä oli helppo pitää kevyenä hahmona, jonka voi tuosta vain puhaltaa syrjään. Niin Putin varmasti kuvittelikin.

Mutta historialla on taipumus luoda epätodennäköisiä sankareita. Kuten erään 170 senttiä pitkän ukrainalaisen koomikon, joka ei suostu alistumaan suurvallan armeijan edessä. Kun amerikkalaiset tarjosivat Zelenskyille mahdollisuutta paeta, tämä vastasi: ”En tarvitse kyytiä vaan ammuksia.”

Zelenskyi on ottanut kantaakseen roolin, jonka historia on hänelle varannut. Vain muutamaa tuntia ennen Venäjän hyökkäystä Zelenskyi piti puheen venäläisille: ”Me tiedämme, ettemme tarvitse sotaa, emme kylmää, emme kuumaa, emme hybridiä. Mutta jos teidän joukkonne hyökkäävät kimppuumme ja joku yrittää ottaa meidän maamme meiltä pois, meidän vapautemme, meidän lastemme elämän, sitten me puolustamme itseämme.”

Zelenskyi puhui venäjäksi, vaikka sanoi tietävänsä, ettei puhetta esitetä Venäjän televisiossa. Presidentti toivoo, että totuus Venäjän hyökkäyssodasta tihkuu venäläisten tietoon suusta suuhun ja linkistä linkkiin.

Zelenskyiä totuus tuskin ehtii pelastamaan, mutta hänen puheensa ja viestinsä eivät ole tarkoitettuja vain tätä hetkeä vaan myös historiaa varten.

Venäjän ja Ukrainan välille on muodostunut Daavid–Goljat-asetelma, jossa nuorekasta Zelenskyiä vastassa on sammakkonaamaiseksi botoxilla pumpattu Vladimir Putin. Se näyttää pahalta Putinille, joka ymmärtää symbolien merkityksen. Siitä kertoo se, miten hartaasti hän on rakentanut kovan miehen imagoaan. Milloin Putin poseeraa judomatolla, milloin asettuu kuvattavaksi tiikerin kanssa. Mutta toisin kuin Zelenskyillä, Putinilla rohkeus on teatteria.

Se nähtiin viimeksi, kun koronavirus säikytti Putinin niin pahanpäiväisesti, että tämä piiloutui kuukausiksi julkisuudesta, mikä sai oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin ristimään Putinin ”bunkkeripapaksi”.

Juuri Putinin pelokkuus lieneekin syy siihen, että Ukrainaan piti hyökätä. Ei Putin oikeasti Naton hyökkäystä pelkää, vaikka harhaisessa sotapuheessaan niin väittikin. Miksi pelkäisi? Kuten Putin itsekin muistutti, Venäjää suojaa hirveä määrä ydinohjuksia.

Demokratiaa Putin pelkää. Ukraina täytyy tuhota, koska Ukrainan onnistuminen osoittaisi Venäjän epäonnistumisen koko syvyyden. Ja se taas voisi merkitä Putinille henkilökohtaistakin tilinteon hetkeä.

Putinin ajattelussa Ukraina ei ole maa eikä kansakunta vaan Venäjän reuna-alue. Nyt tämä reuna-alue taistelee vapautensa puolesta. Siinä taistelussa on jo parissa päivässä syntynyt sankaritarinoita, kuten venäläistä taistelulaivaa uhmanneet Käärmesaaren puolustajat tai peloton presidentti vihreässä t-paidassaan.

Putinin kannalta pahinta on, ettei Zelenskyiä voi nujertaa tappamalla, sillä kuolleesta sankarista tulee legenda niin kuin tästä sodasta on tulossa alkumyytti sodan raunioista vielä syntyvälle vapaalle Ukrainalle.

Putinin on arveltu vanhoilla päivillään ryhtyneen katselemaan itselleen paikkaa historiasta. Hän haluaa tehdä Venäjästä taas suuren. Historia kuitenkin harvoin tottelee suunnitelmia. Putin saattaa kyllä varmistaa paikkansa historiassa, mutta ei Pietarin ja Katariinan vaan Hitlerin ja Stalinin rinnalla, eikä häntä ehkä muistetakaan venäläisten suuruuden palauttajana vaan ukrainalaisten yhdistäjänä.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.