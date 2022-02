Valtiojohdon olisi syytä oppia aikaisemmista virheistä ja pyrkiä välttämään niiden toistamista.

Suomella oli 1990-luvulla mahdollisuus päästä vaivattomasti Naton jäseneksi. Suomi ei käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväksi, koska Suomen valtiojohto ei ollut tilanteen tasalla. Valtiojohdon arvostelukykyä heikensivät kylmän sodan aikaiset ajatusmallit ja varmaankin myös liian keskittyneestä ulkopoliittisesta päätöksenteosta aiheutunut ylimielisyys ja perusteeton usko omaan erehtymättömyyteen. Baltian maissa valittiin toisin. Tiedämme Baltian maiden valinneen oikein ja Suomen väärin.

Suomella on viimeinkin mahdollisuus korjata virheensä. Suomen Nato-ikkuna on auki nyt, kun Venäjä on keskittänyt joukkonsa Ukrainan alueelle ja länsimaat asettavat Venäjälle ankaria pakotteita. Suomen Nato-ikkuna menee kiinni, kun Ukrainan kriisi on ohi ja Venäjä saa paremman mahdollisuuden painostaa Itämeren alueen maita. Suomen on silloin syytä olla Naton jäsen.

Valtiojohdon olisi syytä oppia aikaisemmista virheistä ja pyrkiä välttämään niiden toistamista. Yksi historiallinen virhe voi mennä huonon arvostelukyvyn tiliin, mutta saman virheen toistaminen samoilla perusteilla olisi anteeksiantamatonta tyhmyyttä, jota historian ei pidä unohtaa. Suomi tarvitsee ketterää valtiojohtoa, jolla on turvallisuuspoliittista pelisilmää ja riittävää kylmäverisyyttä hakea Nato-jäsenyyttä juuri nyt.

Petri Mäntysaari

professori, Vaasa

