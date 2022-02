Putinin pysäyttämiseksi on olemassa keinoja

On viisasta olla testaamatta Putinin ydinasepeukalon herkkyyttä.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen haluttomuus lähettää sotajoukkojaan Ukrainaan on ollut ennen presidentti Vladimir Putinin ydinaseuhkauksiakin ilmiselvää. Putinin sotilaallinen ja poliittinen voitto on kuitenkin estettävissä myös ilman läntisten panssaridivisioonien, hävittäjälaivueiden ja lentotukialusosastojen keskittämistä.

On viisasta olla testaamatta Putinin ydinasepeukalon herkkyyttä. Ukrainan taistelua voidaan tukea useasta suunnasta virtaavalla kalusto-, materiaali- ja tiedusteluavulla. Mikään näistä puroista ei yksinään ylitä minkäänlaista ydinaseen käyttökynnystä mutta luo kasautuvan hidasteen Venäjän paraatipolulle.

Ukrainan ilmapuolustus- ja panssarintorjuntakyvyn vahvistaminen on avainasemassa, samoin valtion- ja sotilasjohdon tilannetietoisuus ja johtamiskyky. Ukrainan yhteiskunnan kriittisten toimintojen suojaaminen ja vahvistaminen, esimerkiksi kyberhyökkäyksiltä ja muulta tuholaistoiminnalta, pitkittää sekin Putinin sotaretkeä.

Poliittisesti länsi voi syöttää Putinille Leninin ja hänen itsensä lääkettä: monen rintaman yhteisvaikusta, jopa samoja keinovalikoimia. Diplomaattisesti Putinin heikkouksia, joihin iskeä, ovat Kiinan tuki, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen mielipide ja kansainvälinen oikeus.

Informaatiovaikuttamiselle presidentti Putinin henkilö ja Venäjän järjestelmä ovat erittäin herkkiä; länsi ei vain ole tottunut sellaiseen kieltämiseen, kääntämiseen ja valehteluun, jonka turvin Putin ja muut diktaattorit ovat toimineet niin omia kansalaisjärjestöjään kuin kansainvälistä yhteisöäkin vastaan.

Sotilaallisen menestyksen estäminen palvelee myös Putinin peloista suurinta, Venäjän kansan kääntymistä häntä ja hänen politiikkaansa vastaan. Kunhan miestappiot kasvavat ja esimerkiksi polttoaineiden ja peruselintarvikkeiden hinnat lähtevät nousuun, Venäjän kaupunkien kadut alkavat täyttyä mielenosoituksista. Talouspakotteet voivat olla tehokkaita, jos vain itse olemme myös valmiita maksamaan niiden käytöstä.

Poliittista vastarintaa täydentävät yritysten, järjestöjen ja yksittäisten kansalaisten irtisanoutuminen Putinin politiikkaa edes välillisesti tukevasta toiminnasta. Tässä esimerkiksi urheiluseurat ja ammattijärjestöt ovat osoittautuneet perinteisiä rauhanliikkeitä rehellisimmiksi.

Pitkitetyn ja laajennetun taistelun kammottavana kääntöpuolena on varsinaisen sodan ulkoistaminen ukrainalaisten käytäväksi. Sota on väkivaltaista, ja sen eskaloituminen on myös alati uhkana. Niin itämaiden sotilasfilosofia, läntinen sotilasstrategia kuin kommunistinen pelikirjakin puoltavat monien askelten ja laajennetun vastarinnan käyttöä.

Omat tavoitteet ja keinot on sovitettava yhteen: on eri asia tavoitella Putinin sotatoimien lopettamista Ukrainan valtioita ja kansaa vastaan kuin Putinin syrjäyttämistä. Toisaalta, nämä tavoitteet voidaan myös yhdistää.

Mika Kerttunen

valtiotieteiden tohtori

dosentti, sotilasstrategia, Maanpuolustuskorkeakoulu

