Moni suomalainen on kuvitellut, että kaikkiin naapurimaihin voidaan luottaa. Kaupankäynti itärajan yli on ollut tuottoisaa monelle yritykselle. Viime viikon torstai muutti kaiken. Suomea ei turvaa EU-jäsenyys tai euroalueeseen kuuluminen. Ainoa turvallisuusjärjestely on Nato.

Jotkut kuvittelevat, että suomalaiset joukot joutuvat käymään Naton sotia vierailla mailla. On syytä miettiä, onko Suomi turvassa, jos puolustusliitto Nato joutuu konfliktiin. Tuossa tilanteessa Suomen joukot ovat valmiudessa omalla maaperällämme.

Nyt ei ole syytä odottaa Ruotsin ratkaisuja. Kyse on meidän turvallisuudestamme. Suomella on 1 300 kilometriä itärajaa. Katsokaa historiasta, montako kertaa rajaa on siirretty ja montako kertaa kansa on joutunut puolustautumaan. Tulevina vuosina suurvallat kilpailevat arktisen alueen luonnonvaroista. Kisa tulee Suomen lähialueille.

Rami Nousiainen

kauppatieteen maisteri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.