Yhden aikakauden rakennusperintö on uhattuna, kun 1980- ja 1990-lukujen ostoskeskukset katoavat katukuvasta.

Yksi modernin arkkitehtuurin vaihe tuntuu katoavan katukuvasta rakennus kerrallaan. Kyse on postmoderneista, 1980- ja 1990-lukujen liikekeskuksista.

Tiedättehän ne ostoskeskuksia suuremmat mutta kauppakeskuksia pienemmät rakennukset, joiden seinissä on usein klinkkereitä, katoilla pyramidinmallisia ikkunoita ja joiden valaisimet ovat pyöreitä lasipalloja.

Espoossa on jo purettu Lippulaivan kauppakeskus (1993–2017) ja Niittykummun pienempi liikekeskus Niittytori (1993–2017).

Leppävaaran Galleria (1985) tuntuu odottavan alistuneena kohtaloaan valtaisan Sellon kupeessa. Helsingissä Oulunkylän liikekeskus Ogeli (1987) haluttaisiin niin ikään purkaa. (Pyydän, säästäkää edes se pyöreä, söpö nakkikioski!)

Vantaalla Koivukylässä sijaitsevan Koivutorin ostoskeskuksen (1980) ympäristöä on sentään kunnostettu, mutta kyseessä on kaupungin mukaan väliaikainen ratkaisu. Lopullisena tavoitteena on ostoskeskuksen purkaminen.

Koivutori on hyvä esimerkki, miksi kasariostari ja sen ympäristö halutaan purkaa: on nuhjuista, epäviihtyisää ja turvattoman tuntuista. Se ei kuitenkaan ole arkkitehtuurin vika. Paljon on kiinni myös siitä, miten paikoista pidetään huolta.

Kaikki 1980- ja 1990-lukujen postmodernit liikerakennukset eivät toki ole arkkitehtuurin helmiä, jotka pitäisi automaattisesti suojella. Huolestuttavaa kuitenkin on, jos kaikki aikakauden liikerakennukset puretaan, sillä samalla menetetään yksi kerros kaupunkien historiaa.

Onneksi yhtenäisillä kokonaisuuksilla on paremmat edellytykset säilyä kuin yksittäisillä rakennuksilla.

Niinpä postmodernin arkkitehtuurin ystävä laittaa toivonsa Pikku Huopalahteen. Siellä ei ole aivan ajalle tyypillistä liikekeskusta, mutta värejä, laattoja, pyöreitä valaisimia ja veikeitä yksityiskohtia riittää.

Kenties sadan vuoden kuluttua Pikku Huopalahtea ihaillaankin samaan tapaan kuin Puu-Käpylää tänä päivänä.

Ehkä samalla jossain näyttelyssä on esillä valokuva muinaisesta kasariostarista, ja valokuvaa katselevat ihmiset kummastelevat, miten nämäkin on kaikki purettu.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen vt. toimitussihteeri.