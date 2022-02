Kiinan hännystely on lopetettava – sinisilmäisyyteen ei ole enää varaa

Kaupallisten intressien vuoksi ei pidä hetkeksikään ummistaa silmiään Kiinan rikoksilta.

Länsi on tällä vuosi­tuhannella tehnyt kauppa­suhteissa Kiinan kanssa kaksi ratkaisevaa virhettä. Ensimmäinen virhe oli katteeton optimismi, jonka mukaan vapaakaupasta automaattisesti seuraa suotuisa demokratiakehitys. Toinen virhe on ollut keskittyä kauppaneuvotteluissa klassisen protektionismin torjuntaan.

Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyys antoi Kiinalle merkittävän buustin. Kiinan talousmahti on kasvanut parissakymmenessä vuodessa hämmästyttävästi – kaksitoistakertaiseksi.

Kiina on hyötynyt kauppasuhteista, ja toki osa meistäkin. Silti on kiusallista muistella suomalaisten poliitikkojen suhteita Kiinaan ja niihin liittyviä puheita. Aikanaan eduskunnassa koin puhuvani varsin yksin uiguurien ihmisoikeuksista. Niin kotikaupunkini Tampere kuin koko virallinen Suomikin suhtautuivat Kiinaan suurten mahdollisuuksien maana. Kiinan WTO-jäsenyys vain lisäsi intomieltä. Niistä ajoista uiguurien asema on dramaattisesti heikentynyt.

Katteettoman optimismin pääpalkinto menee Yhdysvaltojen entiselle presidentille Bill Clintonille. Hän lupaili, että yhden demokratian vaalituimmista arvoista eli taloudellisen vapauden myötä Kiina siirtyy myös poliittisen vapauden polulle. Kun yksilöt saavat vallan ”ei vain unelmoida, vaan myös toteuttaa unelmansa”, he tulevat myös vaatimaan suurempaa sananvaltaa, Clinton haaveili. Näin ei ole käynyt, vaikka tällä vuosituhannella äärimmäisessä köyhyydessä elävien kiinalaisten määrä on pudonnut 500 miljoonasta lähelle nollaa.

Ratkaisut löytyvät aina tutkimattomasta tulevaisuudesta, eivät menneitä muistelemalla, saati syyllisiä etsimällä. Sinisilmäisyyteen ei ole enää varaa. Kiina ei ollut inhimillisyyttään tukematta Putinia pidättyessään äänestämästä YK:n turvallisuusneuvostossa. Ihan on ollut oma valtiollinen etu mielessä.

Kiina sortaa kansalaisiaan ja on ulko- ja turvallisuuspoliittinen uhka koko maailmassa. Kaupallisten intressien vuoksi ei pidä hetkeksikään ummistaa silmiään Kiinan rikoksilta. Opettakoon edes tämä Putinin Venäjän törkeä hyökkäyssota Eurooppaa vastaan meille uuden haudanvakavan doktriinin: jos antaa pirulle pikkusormen, se vie koko käden. Kiinan hännystelylle on nyt pantava stoppi, aivan kuten Putinin Venäjänkin hännystelylle.

Kiina on maailman toiseksi suurin talous, tulevaisuudessa mahdollisesti suurin. Se ostaa maailmaa tontti ja sielu kerrallaan. Meidän ei pidä olla myytävänä.

Kiinan omanlaisensa kommunistinen järjestelmä synnyttää Kiinan valtionyhtiöille epäreilua kilpailuetua. Tämä on vääryys, jota vapaakaupan pitäisi korjata. Vapaakauppaa edistämällä on pyritty iskemään juuri perinteiseen protektionismiin.

Kiinan suurin etulyöntiasema perustuu kuitenkin oikeudenmukaisen yhteiskunnan kysymyksiin. Niihin kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelunormit ja se kiinalaisten esittämä pilkallinen näkökulma, että lännen työläisillä nyt vain on liian isot vatsat.

Vapaakauppa, joka ei painota ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua, ei siksi tule edistämään vapautta eikä demokratiaa. Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua on edistettävä erikseen ja ensimmäisinä asioina. Emme voi luottaa siihen, että vaurauden ja vapaakaupan myötä nämä hyvät jotenkin itsekseen ja automaattisesti etenisivät.

Tämä on myös taloudellinen etumme. Kun uudet nousevat taloudet kykenivät saavuttamaan meidät ekselenssissä, ne onnistuivat pitämään kilpailuedun puolellaan työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja luonnon pilaamisen avulla – niitä asioita osaamme toki toimittaa itsekin. Uudessa maailmanjärjestyksessä ihmisoikeudet ja ympäristö eivät ole hippien sivuhuomautus, vaan ulko- ja kauppapolitiikan kova ydin, jonka varassa muu kehitys voi tapahtua.

Kirjoittaja on kirjailija.