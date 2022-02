Osa suojista on niin huonossa kunnossa, että ne ovat käytännössä käyttökelvottomia.

Matti Virpiaro (HS Mielipide 27.2.) nosti esiin ajankohtaisen ja tärkeän aiheen: väestönsuojien riittävän määrän sekä kunnon tarkastamisen. Helsingissä on noin 50 kallioväestönsuojaa, joista uusimpien käyttökunto on hyvä.

Totuus on silti se, että iso osa suojista on jo niin huonossa kunnossa, ettei niitä voida käyttää ainakaan pitkäaikaiseen suojautumiseen. Ilmanvaihtolaitteet ovat osittain jo 50 vuotta vanhoja, jäähdytysjärjestelmät eivät toimi, ja tiivisteet ovat ylittäneet käyttöikänsä. Osa suojista onkin niin huonossa kunnossa, että ne ovat käytännössä käyttökelvottomia.

Korjausvelkaa on kerääntynyt vuosi vuodelta lisää, koska väestönsuojien tarvetta on vähätelty. Viimeistään nyt on syytä havahtua siihen, että Suomen täytyy varautua myös sotilaalliseen uhkaan ydinkatastrofien ja muiden uhkakuvien lisäksi.

Yhden kallioväestönsuojan korjaaminen Helsingissä maksaa noin viisi miljoonaa euroa, huonokuntoisimpien enemmänkin. Tämä on iso summa, ja korjattavia väestönsuojia on paljon. Rahoitus tähän on silti löydyttävä, jotta helsinkiläisiä voidaan kriisin kohdatessa suojata. Nykyinen yhden kallioväestönsuojan korjaaminen silloin tällöin ei ole se vauhti, jolla Helsingin väestönsuojat saadaan riittävän nopeasti kuntoon. Riittävää rahoitusta Helsingin kaupungilta ei ole toistaiseksi löytynyt, mutta joko nyt olisi aika priorisoida toisin?

Pelastuslaki velvoittaa myös rakentamaan väestönsuojan pysyviin asuin- tai työskentelykäytössä oleviin uudisrakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1 200 neliömetriä. On kuitenkin huomattava, että Helsingissäkin on edelleen paljon ennen vuotta 1971 rakennettuja suojia, joissa on vain hiekkasuodatin tai ei suodattimia lainkaan, vanhimmissa ei ole edes toimivaa ilmanvaihtolaitteistoa. Rakennusten väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja taloyhtiöiden hallitukset.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö suosittelee jokaista taloyhtiötä nimeämään ja kouluttamaan keskuudestaan väestönsuojan hoitajan, joka tarkistaa vuosittain väestönsuojan kunnon kuten ilmanvaihdon toimivuuden. SPEK julkaisee myös väestönsuojan huolto- ja käyttöopasta, jossa neuvotaan, miten väestönsuojan kunnosta huolehditaan, sekä kerrotaan, kuinka suojautumiseen varaudutaan.

Varautumisen aika on nyt. Siinä vaiheessa, jossa sotilaallinen tai muu uhka lähestyy pääkaupunkiamme, on jo myöhäistä.

Martina Houtsonen

Helsingin pelastuslautakunnan varapuheenjohtaja (ps)

