Sujuva yhteistyö tukipalveluiden välillä takaa, että nuori löytää tukea silloinkin, kun omat voimat avun etsimiseen ovat vähissä.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut nuorille syvää huolta ja turvattomuuden tunteita. Taustalla on pitkittynyt poikkeusaika: moni nuori ja nuori aikuinen on elänyt jo kaksi vuotta koronakriisin, etäopintojen ja puuttuvien vertaiskontaktien keskellä. Punaisen ristin teettämä tuore yksinäisyysbarometri kertoo, että nuoret kokevat ulkopuolisuutta ja suurta painetta pärjätä vaikeuksien keskellä yksin.

Viime päivinä Sekasin-chattiin on otettu yhteyttä yli 700 kertaa vuorokaudessa. Neljännes yhteydenotoista on koskenut Ukrainan tilannetta. Luku kertoo suuresta tarpeesta saada käsitellä asiaa turvallisesti aikuisen kanssa. Osalla nuorista voimavarat ovat todella vähissä, mikä on johtanut arjen rutiinien katoamiseen, entistä syvempään eristäytymiseen, opiskeluongelmiin sekä itsetuhoisiin tuntemuksiin ja tekoihin.

Nuoret eivät voi odottaa. Tukea on saatava nopeasti ja helposti. Chat-keskustelujen palautteen perusteella vaikeiden asioiden käsittely on rauhoittanut ja tarjonnut mahdollisuuden miettiä, miten käsitellä pelkoa aiheuttavaa tilannetta ja luoda selviytymismalleja arjessa pärjäämiseksi.

Globaalien kriisien seuratessa toisiaan on ensisijaisen tärkeää, että tarjoamme nuorille mahdollisuuden apuun ilman jonoja tai pitkäksi venyviä arviointiprosesseja. Alaikäisten nuorten ohella myös nuorten aikuisten kasvaviin tuen tarpeisiin on vastattava heti.

Vahvistamalla nuorten arkea lähellä olevia tukitoimintoja oppilaitoksissa sekä hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluissa voimme tavoittaa suuren joukon nuoria ja tarjota tukea ilman pitkiä prosesseja. Sujuva yhteistyö tukipalveluiden välillä takaa, että nuori löytää tukea silloinkin, kun omat voimat avun etsimiseen ovat vähissä.

Nuorten vahvasti kokema yksin pärjäämisen paine on vakava viesti. Siihen on vastattava nopeasti osoittamalla, että nuoria ei jätetä yksin.

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja, Mieli ry

Satu Raappana

toiminnanjohtaja, Sekasin kollektiivi

Leena Suurpää

Nuorten turvatalotoiminnan johtaja, Suomen Punainen Risti

