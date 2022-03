Nuorten tulevaisuususkoon on tulossa entistä syvempi lovi

Tiedämme tutkimuksista, että nuorten usko hyvään tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi koko 2010-luvun ajan. Viime vuosikymmenellä huolta aiheuttivat esimerkiksi työelämän ja talouden epävarmuus, hyvinvoinnin polarisoituminen ja, vielä näitäkin enemmän, ilmastonmuutos.

Mitä tämän jälkeen on tapahtunut? Nuoret ovat eläneet koko 2020-luvun pandemian keskellä. Opinnot, harrastukset, juhlat, sosiaaliset suhteet ja oikeastaan kaikki nuoruuden tärkeät osa-alueet ovat kärsineet koronarajoituksista ja tulevaisuus on näyttänyt entistäkin epävarmemmalta.

Pandemian loppusuoralla olemme äkillisesti tilanteessa, jossa Euroopassa on käynnissä rajanaapurimme käynnistämä sota, jonka potentiaalinen vaikutus on aivan toista luokkaa kuin koronan. Monien peräkkäisten ja päällekkäisten kriisien myötä on vaarana, että nuorten tulevaisuususkoon tulee entistä syvempi lovi.

Filosofi Ernst Bloch on todennut, että traagisin menetyksen muoto ei ole turvallisuuden tunteen menetys vaan se, jos menettää kyvyn kuvitella, että asiat voisivat olla toisin. Kun käsittelemme suuria kriisejä nuorten kanssa, meidän ei pidä vähätellä ongelmia. Samalla on kuitenkin pyrittävä luomaan toivoa, joka monella nuorella oli heikentynyt jo ennen koronaa sen vuoksi, että aikuiset eivät vaikuttaneen toimivan riittävällä tavalla globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.

Viime päivien aikana ihmisten ja valtioiden voimakkaat reaktiot ja toimenpiteet Venäjän toimia vastaan saattavat monesta nuoresta näyttää siltä, että ensimmäistä kertaa aikoihin aikuiset tekevät oikeasti yhdessä työtä isojen yhteisten asioiden eteen. Loistava tapa nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseksi on, että jatkamme tällä oikeudenmukaisemman ja paremman maailman rakentamisen tiellä myös jatkossa.

Olli Alanen

toiminnanjohtaja

Lasten ja nuorten säätiö

