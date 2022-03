Vahvuutemme innovoinnissa on perinteisesti ollut yliopistojen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö.

Suomi elää nyt murrosvaihetta, jonka aikana tehtävät päätökset vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen – eikä tämä koske vain turvallisuuspolitiikkaa. Samalla suuntamme koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) ja sivistyksen yhteiskuntana on epäselvä.

Historiallisesti olemme olleet tunnettuja osaamisesta ja koulutuksesta. Kansallisesti olemme sitoutuneet osaamistason nostoon ja tki-toiminnan tehostamiseen.

Ongelmia viime vuosina ovat kuitenkin aiheuttaneet tempoileva toimintaympäristö ja rahoitusleikkaukset. Tämä on harmillista, sillä Suomella olisi edellytykset valoisaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuden turvaamiseksi tarvittaisiin kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja tehdyistä linjauksista kiinni pitämistä.

Kansallinen sitoutuminen neljän prosentin tki-bruttokansantuoteosuuteen tehtiin jo vuonna 2017. Toistaiseksi tavoitevuosi 2030 lähestyy kuitenkin ilman mainittavia uusia investointeja. Suomen odottaessa muu maailma jatkaa panostamista tutkimukseen ja kehittämiseen. Mallia kannattaisi ottaa esimerkiksi Etelä-Koreasta. Maa on noussut nopeasti t&k-toiminnassa maailman huipulle tekemällä systemaattista politiikkaa 2000-luvun alusta.

Vahvuutemme innovoinnissa on perinteisesti ollut yliopistojen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö. Yliopistojen tuottamalla tiedolla tuetaan kestävää kasvua, rakennemuutosten toteuttamista ja globaalien ongelmien ratkaisemista merkittävästi. Juuri julki tulleet suunnitelmat siitä, että hallitus peruu Suomen Akatemiaan kohdistetut leikkaukset ja pyrkii estämään kuopan syntymistä tki-rahoitukseen, ovatkin tästä näkökulmasta katsoen tärkeitä. Tällainen päätös helpottaisi myös seuraavan hallituksen mahdollisuuksia päästä nopeasti neljän prosentin tavoiteuralle – aikaa ei enää ole paljon, joten jokainen budjetti on tärkeä.

” Olemme verrokkimaita jäljessä.

Toinen haaste t&k-toiminnalle on osaajapula. Olemme tottuneet ajattelemaan Suomea koulutuksen kärkimaana, mutta todellisuudessa korkeakoulutettujen osuus nuorista ikäluokista on vähentynyt ja olemme verrokkimaita selvästi jäljessä. Huippumaissa korkeakoulutettujen nuorten osuus on jo lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Myös tarkasteltaessa koko koulutussektorin investointeja Pohjoismaissa jäämme viimeiseksi. Lisäinvestointiemme koulutukseen pitäisikin olla huomattavia, jotta koulutustaso nousee ja opetus korkeakouluissa säilyy tasokkaana.

Koulutus- ja tietopohja on edellytys yhteiskunnan kestävälle uudistumiselle. Emme voi ennustaa tulevaa, mutta osaavana kansakuntana voimme varautua siihen. Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa, kun tahdomme ratkaista lajikadon kaltaista globaalia ongelmaa tai tulkita ulko- ja turvallisuuspoliittisia muutoksia. Yliopistojen rooli yhteiskunnan muutoskyvyn tukijana on keskeinen.

Kaikessa määrätietoisessa toiminnassa tärkeää on, että tavoitteet ja resurssit kohtaavat. Tavoitteita on Suomessa viime vuosina asetettu ansiokkaasti ja niille on laajapohjainen tuki, mutta resurssien osalta on ollut jatkuvia ongelmia ja epäselvyyksiä. On unohdettu investointien perusajatus: ne näkyvät tänä päivänä kuluina, mutta luovat tulevaisuuden tuotot. Nyt onkin aika uskaltaa tehdä sijoituksia tutkimukseen ja koulutukseen – vain niiden avulla Suomi säilyy uudistuvana ja elinvoimaisena maana myös tulevaisuudessa.

Kaarle Hämeri

kansleri, Helsingin yliopisto

