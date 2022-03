Hallituksen tavoitteleman hiili­neutraaliuden tiellä on yksi este

Hallituksen hiilineutraaliustavoite nojaa vahvasti nieluihin. Siksi hiilineutraaliksi on vaikea päästä kajoamatta peltoihin.

Alkanutta maaliskuuta voi kutsua ilmastokuukaudeksi. Hallituksen pitäisi tässä kuussa arvioida, viekö sen tekemä ilmastopolitiikka tavoitteisiin vai tarvitaanko lisätoimia.

Jos ajatellaan pelkästään päästöjä, hallituksen tavoite viedä Suomi hiilineutraaliksi on saavutettavissa. Suomen ilmastopäästöt pitäisi painaa vuoteen 2035 mennessä noin 40 prosenttiin nykyisestä eli 21 miljoonaan tonniin hiilidioksidiksi muutettuna. Jonkin verran lisätoimia tarvitaan, mutta se on tehtävissä.

Päästöt ovat kuitenkin vasta puolikas tavoitteesta.

Hallituksen vuoden 2035 tavoite ei nimittäin ole olla päästötön. Vaan hiilineutraali. Se tarkoittaa, että ilmastopäästöjä saa syntyä sen verran kuin hiilinielut pystyvät niitä imemään.

Ei siis ihme, että hallitus on tehnyt politiikkapäätöksen myös nieluihin liittyen. Nieluja on tarkoitus voimistaa noin 21 miljoonaan tonniin eli samaan lukemaan, jonne päästöt olisi mahdollista kohtuullisesti saada painettua.

Pienempi nielu tarkoittaisi rajumpia päästövähennystoimia eli käytännössä puuttumista autoiluun ja muuhun liikenteeseen sekä ruuantuotantoon. Ne ovat poliittisesti vaikeita päätöksiä. Nielujen kasvattaminen on varmasti tuntunut poliittisesti helpommalta linjaukselta.

Hiilinieluna toimivat Suomen metsät, jotka ottavat ilmasta hiilidioksidia ja sitovat sen itseensä. Myös puutuotteisiin varastoituu hiiltä.

Nieluasia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.

Ilmastopolitiikassa puhutaan nimenomaan nettonieluista. Siinä huomioidaan myös maankäytöstä tulevat päästöt: viljelysmaat ja turvetuotantoalueet vapauttavat ilmastopäästöjä ilmakehään. Nettonielu tarkoittaa siis metsien hiilensidontatyötä sen jälkeen, kun metsistä ja pelloilta vapautuvat päästöt on laskettu mukaan.

Ja nettonielu jos mikä on oikukas tapaus. Nielun koko on 2000-luvulla vaihdellut rajusti. Suurimmillaan nielu on ollut 33 miljoonaa tonnia (2009) ja pienimmillään 8 miljoonaa tonnia (2018). Isot erot johtuvat ennen kaikkea hakkuiden määrästä. Kun hakkuut kasvavat, nielu kutistuu.

Tällaisen heittelehtimisen varaan on vaikea rakentaa vakaata polkua hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Sen sijaan nettonielun toinen puoli, maankäytöstä aiheutuvat päästöt, näyttävät vakailta kuin tyyni järvenselkä. Tai pikemminkin kuin invaluiska, sillä viljelysmaan päästöt ovat olleet lievässä kasvussa pellonraivauksen takia.

Nettonielun päästöpuolen hillitseminen olisi paljon varmempi ja tasaisempi tie kasvavaan nettonieluun kuin heittelehtivien hakkuiden armoille jääminen.

Helppo tie se ei ole, nämä päästöt eivät vähene itsekseen.

Mitä maankäytön päästöpuolella voi siis tehdä?

Suurimmat maankäyttöpäästöt tulevat itse maaperästä: viljelykäytössä olevista turvepelloista sekä turvemaiden metsistä, jotka on yleensä ojitettu. Siksi tehokkaimmat keinotkin liittyvät näihin.

Suometsissä olisi parempi siirtyä avohakkuista jatkuvaan kasvatukseen. Vanhoja ojituksia ei pitäisi enää kunnostaa.

Turvepeltojen raivaamiselle on esitetty kieltoa, luvanvaraisuutta ja maksua. Tosin se vasta estäisi uusien turvepeltojen syntymisen. Myös nykyisille päästöille pitäisi tehdä jotain.

Paras konsti olisi ennallistaa pelto takaisin suoksi, mutta silloin siinä ei enää voisi viljellä. Pehmeämpi keino on lähentyä suota nostamalla pohjaveden pintaa eli siirtyä kosteikkoviljelyyn. Sekin auttaisi, jos yksivuotisista viljelykasveista siirryttäisiin monivuotiseen nurmeen.

Jos joku oli ajatellut nielujen avulla välttävänsä maatalouden vaikeisiin päästöihin puuttumisen, hän päätyy kuitenkin lopulta pellolle. Kuten niin usein politiikassa, helppo linjaus kasvattaa hiilinieluja muuttuu heti vaikeaksi, kun mennään käytännön keinoihin.

