Päätös Nato-jäsenyydestä on tehtävä nopeasti

Kansanäänestystä ei tarvita, vaan nykyisten kansanedustajien on tehtävä päätös.

Ylen mielipidekyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä. Saman kyselyn mukaan kansalaisista 66 prosenttia kannattaa jäsenyyttä, jos Ruotsi ja Suomi hakisivat sitä yhdessä. Nämä kannatusluvut ovat niin selviä, että enää ei pitäisi ajatellakaan kansanäänestystä Natoon liittymisestä, vaan nykyisten kansanedustajien on se päätös tehtävä.

Suomen asema Vladimir Putinin Venäjän naapurissa on jo nytkin tosiasiassa niin kriittinen, että Nato-päätöstä ei pidä jättää seuraavalle eduskunnalle. Tilanne Euroopassa ei tule arvaamattoman Venäjän takia vakautumaan, tapahtuupa Ukrainassa mitä tahansa.

Vaikka Suomella on kokoonsa nähden suuri reserviarmeija, se ei takaa Suomen turvallisuutta. Sodassa taistelijoiden määrää tärkeämpää on aseiden ja tarvikkeiden saatavuus sekä toimiva logistiikka, mikä on nytkin nähty Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Jos Suomi joutuisi sotaan, koko Suomen asearsenaalin ylläpito ja tarvikkeiden saaminen olisi Yhdysvaltojen ja Naton varassa. Viime sodissa Suomi pystyi itse valmistamaan aseitaan ja ammuksia, mutta ei enää. Suomen amerikkalaiset hävittäjätkään eivät voisi toimia pitkään ilman Yhdysvaltojen ja Naton tukea. Sodassa Venäjä pystyisi sulkemaan Suomen maa- ja meriyhteydet, joten kaikki Suomen tarvitsema asehuolto olisi tapahduttava Naton avulla ilmateitse.

Suomen valtiojohto ei saa antaa kansalaisilleen liian ruusuista kuvaa Suomen asemasta aggressiivisen ja arvaamattoman Putinin Venäjän naapurina. Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tosiasia on se, että Nato on jo nyt EU:n ainoa puolustusvoima. Miksi Suomen pitäisi puolustaa yksin 1 300 kilometriä pitkää EU:n rajaa?

Ilpo Suominen

insinööri, eläkkeellä, Tampere

