Suomalaiset poliitikot ovat jatkuvasti vältelleet vastuutaan Nato-kysymyksessä, ajankohta ei ole koskaan oikea.

Viime vuorokausien aikana on tullut selväksi, miten Venäjän toimet ovat vain eskaloituneet kaikista rauhanpuheista ja neuvotteluvakuutteluista huolimatta. Tämä ei ole ollut koko Putinin Venäjän olemassaolon aikana mitenkään uutta, että hänen johdollaan maa haikailee menetettyä suurvalta-Neuvostoliittoa, ja tekee mitä tahansa sen eteen.

Venäjän käytännön teot osoittavat kiistatta, ettei maa ole missään vaiheessa halunnutkaan noudattaa yhteisiä pelisääntöjä muiden valtioiden kanssa, vaan uhkailee jatkuvasti naapurimaitaan.

Suomi on Ukrainan ja Valko-Venäjän ohella ainoa eurooppalainen Natoon kuulumaton maa, jolla on yhteistä maarajaa Venäjän kanssa. Suomalaiset poliitikot ovat jatkuvasti vältelleet vastuutaan Nato-kysymyksessä, ajankohta ei ole koskaan oikea.

Nyt poliitikoiden on aika kantaa vastuuta tehtävässä, johon kansa on heidät äänestänyt ja johon he ovat itse halunneet: päättämään asioista, myös hankaliksi koetuista.

Päättäjät, on aika tehdä hakemus Natoon. Emme voi jatkuvasti elää suomettuneina ja vältellä tätä tärkeää päätöstä. Kun katsomme naapureitamme Baltiassa, he pystyvät huoletta ottamaan kantaa Venäjän sotaa vastaan, ja vain siksi, että he ovat Naton suojassa.

Olisiko jo aika meidänkin päästä lopullisesti irti tästä suomettumisen suosta? Siitä olette te päättäjinä vastuussa, jatkammeko näin, eikä siihen tarvitse kansanäänestystä vaan selkärankainen päätös viedä asiaa eteenpäin.

Mika Lehtimäki

Vaasa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.