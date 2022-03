Liian monen nuoren elämä etenee yksinäisyyden, turvattomuuden ja arjen sekavuuden keskellä.

Sodat ovat kautta aikojen jättäneet lapsia orvoiksi, vaille omien vanhempien turvaa. Ukrainan sota on vasta alkanut, mutta monet vanhemmat ovat joutuneet rintamalle ja lapset on jätetty odottamaan vanhempiensa paluuta. Kaikkien vanhemmat eivät palaa, ja tämä muuttaa lasten elämää loppuiäksi jättäen syvät arvet.

Vaikka sodasta Suomessa on kulunut aikaa, monella suomalaisella on vielä omakohtaisia kokemuksia sotalapsena olosta. Myös rauhan aikana moni lapsi on joutunut syystä tai toisesta sijoitetuksi kodin ulkopuolelle. Suomessa heitä on noin 20 000. Monet lapset ja nuoret joutuvat myös aikuistumaan ilman turvallisia aikuissuhteita. Lastensuojelun jälkihuollossa heitä on Suomessa noin 8 300.

Suomi on tarjonnut viime vuosien aikana turvapaikan yhteensä noin 4 500 lapselle, jotka ovat tulleet maahan alaikäisenä ilman huoltajaa. Nämä lapset rakentavat aikuisuuttaan usein kaukana läheisistään kantaen mukanaan traumaattisia kokemuksia.

Suomi on valmistautunut tarjoamaan humanitaarista apua ja turvapaikkaa Ukrainasta pakeneville, myös mahdollisesti ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tuleville lapsille ja nuorille.

On tärkeä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisimman turvallista tukea heti alusta saakka ja varmistaa ihmissuhteiden pysyvyys mahdollisimman pitkään. Tämä mahdollistaa heille vakaan arjen ja luottamuksen syntymisen siihen, että elämä voi kantaa kriisin aikana ja sen jälkeen.

On tärkeä, että materiaalisen tuen lisäksi lapset ja nuoret saavat tuekseen aikuisia, joilla on traumatietoinen ote arjen helpottamiseksi. On tärkeä, että lapsille ja nuorille tarjotaan arjen rytmi, päiväkoti- ja koulumahdollisuus sekä vanhemmille lupa tehdä työtä ja kiinnittyä mielekkäällä tavalla yhteiskuntaan.

Suomi neuvottelee parhaillaan turvapaikan hakijoita koskevista ehdoista, ja turvapaikkapolitiikkaa pyritään sujuvoittamaan ja nopeuttamaan inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Hyvä niin. Viranomaistyön lisäksi järjestöt ovat aktivoituneet tuen tarjonnassa. Esimerkiksi kummiperhetoimintaan on varmasti taas tarvetta.

Nämä toiveet tai pikemminkin ehdotukseni tuen tarjoamiseksi lapsille, nuorille ja myös aikuisille perustuvat tuoreeseen Yhdessä aikuisuuteen –Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeemme (www.thl.fi/yee.) valtakunnalliseen raporttiin. Siinä selvitettiin vuonna 2021 lastensuojelun jälkihuollon sekä ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten tuen ja palveluiden nykytilaa Suomessa.

Selvityksen mukaan nuoret jäävät liian usein vaille riittävää tukea itsenäiseen arkeen, opiskeluun ja taloudenpitoon. Liian monen nuoren elämä etenee yksinäisyyden, turvattomuuden ja arjen sekavuuden keskellä. Suomessa lastensuojelun jälkihuollon nuorista jopa 40 prosenttia on työn, koulutuksen ja varusmiespalveluksen ulkopuolella. Ilman huoltajia maahan alaikäisenä tulleita nuoria aikuisia kalvavat yksinäisyys, juurettomuus ja kokemus suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolisuudesta.

Nyt kun valmistaudumme uuteen pakolaisaaltoon, on tärkeä ottaa opiksi se, mitä jo Suomessa ilman vanhempia elävistä aikuistuvista nuorista, heidän palvelun tarpeistaan ja palveluiden kehittämisestä tiedämme.

Tanja Hirschovits-Gerz

projektipäällikkö, Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin (YEE)-hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

