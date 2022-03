Jos Suomen jäsenyyskysymys helpottuisi osana laajempaa kansainvälistä turvallisuuspoliittista sopimusta, sama varmaankin pätee myös Ukrainaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai monet muuttamaan asennettaan Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä kohtaan. Ukrainan kohtalo saattaa odottaa myös Suomea.

Syntynyt keskustelu on kuitenkin varsin Suomi-keskeistä eikä kysymystä Nato-jäsenyydestä juurikaan kytketä Ukrainan sodan ratkaisemiseen.

Helmikuun alussa kansantaloustieteen emeritusprofessori ja sotatieteiden tohtori Vesa Kanniainen ehdotti (HS Mielipide 5.2.), että EU:n puolustuspolitiikkaa selkeytettäisiin Naton kanssa tehtävällä sopimuksella ja Naton jäseniksi kutsuttaisiin kerralla kaikki ne EU-maat, jotka eivät vielä ole jäseniä. Näitä ovat Irlanti, Ruotsi, Suomi, Itävalta, Malta ja Kypros. Jäsenyydelle ja/tai sen hakemiselle Venäjältä tuleva epäedullinen huomio jakautuisi muiden maiden kanssa.

Ukrainan sotaa tai turvallisuuskysymystä ei tämäkään ehdotus ratkaisisi – eikä avointa sotaa ehdotuksen tekoaikana vielä ollutkaan.

Jos Suomen jäsenyyskysymys helpottuisi osana laajempaa kansainvälistä turvallisuuspoliittista sopimusta, sama varmaankin pätee myös Ukrainaan. EU:n jäsenyyttä hakeneen Ukrainan asema voisi olla Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa vahvempi, jos rinnalla olisivat myös EU ja Nato. Ukrainalle on luvattu Nato-jäsenyyttä vuodesta 2008 lähtien ja juuri tämän Nato-suhteen takia Ukraina on Venäjän aggression kohteena. Nato on asiassa osapuoli, mutta järjestönä se osoittaa vain symbolista tukea.

Suomessa Naton itälaajentuminen 1990-luvulta lähtien ymmärretään Neuvostoliiton ikeestä vapautuneiden Itä-Euroopan kansojen turvatakeena. Tuo laajentuminen, erityisesti Ukrainan ja Georgian suuntaan, on ollut kuitenkin myös Yhdysvaltojen aktiivista kilpailua geopoliittisista asemista Venäjän kanssa. Monet politiikan kommentaattorit ovatkin viime päivinä pahoitelleet Yhdysvaltojen menneitä toimia ja myötäilleet Putinin esittämiä argumentteja Naton laajentumisesta liian lähelle Venäjän rajoja.

Samalla nykyisen konfliktin ratkaisuksi ehdotetaan, että Ukraina jätettäisiin puskuriksi Naton ja Venäjän välille. Epäselväksi jää, minkälaisen turvan Ukraina saisi puskuriasemastaan.

Toinen vaihtoehto voisi olla yleiseurooppalainen kompromissisopimus Naton, EU:n ja Venäjän kesken. Venäjä saisi pitää Krimin, Donetsk ja Luhansk saisivat halutessaan itsenäisyyden, ja konfliktialueista vapaa Ukraina otettaisiin välittömästi Naton jäseneksi. Tämä estäisi nykyisen tilanteen toistumisen.

Kenties tällainen kompromissi ajoissa esitettynä olisi estänyt Venäjän hyökkäyksen.

Naton uusi laajeneminen muun muassa Ukrainaan ja Suomeen todennäköisesti tarkoittaisi uutta Euroopan jakoa. Se olisi kuitenkin perustellumpi kuin sellainen jako, jossa Ukraina ja Suomi Natoon kuulumattomina Venäjän rajanaapurimaina tasapainottelisivat oman turvallisuudentunteensa kanssa, Ukrainan nykyinen sotatilanne muistijälkenä.

Joka tapauksessa kysymystä Suomen ja Ukrainan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä olisi hyvä harkita osana laajempaa Eurooppaa koskevaa turvallisuuspoliittista ratkaisua eikä vain kansallisen keskustelun puitteissa.

Pertti Anttonen

emeritusprofessori, Järvenpää

