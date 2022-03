Naistenpäivän erikoisuuden ytimessä on vuosittainen muistutus siitä, että juhlittavaa sekä on että ei ole.

Tänään 8. maaliskuuta vietettävä kansainvälinen naistenpäivä on juhlapäivänä erikoinen. Monien muiden merkkipäivien tavoin myös naistenpäivään kuuluvat usein pienet lahjat ja lähimmäisen muistaminen, mutta harvaan juhlaan liittyy yhtä paljon ristiriitaisia ajatuksia, turhautuneisuutta ja vakavia pohdintoja. Naistenpäivän erikoisuuden ytimessä on vuosittainen muistutus siitä, että juhlittavaa sekä on että ei ole.

On yksi asia iloita jo otetuista askelista ja siitä hyvästä, sinnikkäästä tasa-arvotyöstä, jolla Suomessa on ilahduttavan pitkä historia. Toinen asia on tuudittautua väärään turvallisuudentunteeseen ja ajatella, ettei tasa-arvon edistäminen enää kuulu meille.

Keskusteluilmapiirin varovaisista muutoksista huolimatta monella on yhä liian matala kynnys kysyä, miksi tasa-arvosta on tärkeää puhua 2020-luvun vauraassa, pohjoismaisessa yhteiskunnassa.

Yksinkertaisimmillaan vastaus on, että tasa-arvon voi sanoa toteutuneen vasta sitten, kun siitä pääsevät osallisiksi kaikki. Pitkään jatkuneet hidasteet translain tiellä ja nykyiseen lainsäädäntöön liittyvät ihmisoikeusloukkaukset ovat yksi esimerkki siitä, että yhteiskuntamme ei kohtele jäseniään yhdenvertaisina. Ongelmat eivät jää hallinnon ja lainsäädännön tasolle: arkisessa keskustelussa huomion kiinnittäminen tasa-arvokysymyksiin vaikkapa työpaikalla saa helposti vähättelevän, jopa vihamielisen vastaanoton, ja feminismi-sana jo itsessään tulkitaan usein tahalliseksi provokaatioksi.

Kenties vihamielisen asenteen takana on ajatus siitä, että naisten puolella oleminen luonnostaan tarkoittaisi jonkun toisen vastustamista. Uskomus on ristiriidassa koko tasa-arvon käsitteen ja tasa-arvotyön tavoitteiden kanssa. Naistenpäivän kampanjateemana on tänä vuonna iskulause Break the Bias, joka korostaa pyrkimystä ravistautua irti stereotypioista ja perusteettomista vastakkainasetteluista. Aloittaa voi pienestä, omista ajatuksistaan ja sanoistaan.

Tasa-arvo on paitsi jokaisen yksilön myös Suomen asia. Sukupuolten tasa-arvo on yksi Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -ohjelmaan kuuluvista seitsemästätoista kestävän kehityksen tavoitteesta, joiden edistämiseen myös Suomi on sitoutunut.

Näissä tavoitteissa huomionarvoista on niiden keskinäinen riippuvuus: yhden mureneminen hidastaa myös muiden toteutumista, suorasti tai epäsuorasti. Oli kyse sitten koulutuksesta, rauhan edistämisestä, kestävästä kuluttamisesta tai ilmastoteoista, viidenneksi tavoitteeksi nostettua sukupuolten tasa-arvoa ei ole varaa jättää huomiotta.

Tasa-arvotyöhön voi osallistua kuka tahansa. Mitä useampi löytää nyt tiensä tasa-arvotyön pariin, sitä enemmän juhlittavaa on seuraavana naistenpäivänä.

Lopuksi haluan toivottaa hyvää naistenpäivää jokaiselle naiselle riippumatta siitä, mihin biologiseen sukupuoleen hän on syntynyt.

Katariina Kärkelä

Orimattila

