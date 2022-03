Harrastajat ovat oivaltaneet sosiaalisen median käyttökelpoisuuden teosten myymisessä, ja se miellyttää ostajia.

Taidetta voidaan luoda nopeasti tai hitaasti, teoksen tekemisen nopeus ei ratkaise taiteilijan ammattilaisuutta. Vastaan Camilla Vuorenmaan mielipidekirjoitukseen (HS 28.2.)

Taiteilijan työtä tekevät muutkin kuin korkeakoulutetut akateemiset taiteilijat. Mutta ovatko harrastajat korkeakoulutettujen uhka? Eivät ole, koska heillä on täysin erilaiset yleisöt.

Harrastajat ovat oivaltaneet sosiaalisen median käyttökelpoisuuden teosten myymisessä, ja se miellyttää ostajia. Ostaminen on kätevää, toisin kuin kankean tuntuisissa gallerianäyttelyissä.

Jollekin taiteilijalle tärkeää ei ole myynti vaan teoksen synnyttämisen vaatinut sisäinen matka, monelle harrastajalle teosmyynti tuo toimeentulon.

Taidekenttä on laajempi kuin kapea akateeminen sektori. Osalla harrastelijoista ei ole taiteilijaidentiteettiä eivätkä he ole järjestäytyneet paikallisiin yhdistyksiin. Toinen osa harrastelijoista myy taidettaan somessa ja myös gallerioissa, heidän taiteensa on haluttua. Heillä on selkeämpi taiteilijaidentiteetti ja he kuuluvat useisiin taideyhdistyksiin.

Sitten on tuo korkeakoulutettu eliitti, jonka piiristä nousee se virallinen taidepuhe, ja sille kuuluu monenlaisia yhteiskunnan tukitoimia toimeentulon varmistamiseksi. Olisi hyvä, jos kulttuuritoimitukset huomioisivat jutuissaan koko taidekentän eivätkä pelkästään kapeaa eliittiä.

Välittääkö akateeminen taiteilijajoukko yleisöstään lainkaan vai onko oman nimen tunnettuus tärkeintä? Haluavatko akateemiset taiteilijat keskustella yleisönsä kanssa vaiko vain toistensa kanssa?

Sitten on taiteen kellarikerros, monenkirjava joukko, joka tekee taidettaan omille yleisöilleen. He eivät esitä taidettaan gallerioissa eikä monikaan heitä tunne. Taide välitetään omissa kanavissa ja se poikkeaa täysin valtavirran taiteesta. Se on rujoa ja räävitöntä.

NFT-taide, lohkoketjutaide on uusi taidemuoto, jota tekee monenkirjava joukko taiteilijoita, muusikoita, harrastelijoita ja tietokonenörttejä. Siinä kaupallisuus on huipussaan.

Tämän keskellä akateeminen taidemaailma ehkä kokee, että heidän on puolustettava tonttiaan. Entiseen ei ole paluuta, pikemminkin pitää katsoa tulevaisuuteen, ja huomata muutos ympärillään.

Yleisöstään pitää välittää.

Rauni Koivisto

taiteen maisteri, taideopettaja, Hyvinkää

