Apteekeissa käsitellään ihmisten arkaluontoisia terveystietoja. On käsittämätöntä, ettei kaikissa apteekeissa ole vieläkään automaattisesti käytössä induktiosilmukkaa asiakaspalvelutiskeillä.

Induktiosilmukan avulla ohjataan asiakaspalvelijan ääni suoraan asiakkaan kuulolaitteeseen. Apteekeissa tyypillisesti korotetaan äänenvoimakkuutta huono­kuuloisten asiakaspalvelutilanteissa. Tämä ei auta asiaa, koska sanoista ei saa selvää kovemmallakaan äänellä. Samalla vaarannetaan asiakkaiden oikeusturva ja terveystietojen luottamuksellisuus. Maskit ja pleksilasit ovat pahentaneet tilannetta entisestään.

Luontainen osa apteekkien toimintaa ja hyvää asiakaspalvelua on huomioida myös kuuloesteettömyys, tarvittaessa lain­säädännön edellyttämänä. Suomessa on arviolta 800 000 ihmistä, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulolaitetta käyttäviä on noin 100 000.

Matti Kumpulainen

puheenjohtaja

Taru Reinikainen

sihteeri

Helsingin Kuuloyhdistys ry

