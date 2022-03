Olemme jo eläneet pari viime vuotta lainarahalla koronapandemian vuoksi.

Ylen A-studiossa (1.3.) suurimpien puolueiden puheenjohtajat olivat ottamassa lisää velkaa armeijan kehittämiseksi Venäjän uhan vuoksi. Kukaan ei puhunut veroista.

Taas olemme siirtämässä lapsillemme oman turvallisuutemme aiheuttamat kustannukset, koska emme halua maksaa niitä veroina itse. Olemme jo eläneet pari viime vuotta lainarahalla koronapandemian vuoksi. Lainakustannukset tulevat nousemaan rajusti lähivuosina. Venäjän saarto vähentää valtion tuloja.

Venäjä ja ilmastonmuutos ovat suurimmat uhkamme. Siirrämme myös ilmastonmuutoksen kustannukset lapsillemme riittämättömin toimenpitein ja lainarahoituksella. Puolueet ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ja Venäjää pitää torjua, mutta se ei saa loukata puolueen kannattajien taloudellista etua. Näin ei voi jatkua.

Maassamme vallitsee melko suuri yksimielisyys eduskunnassa ja kansan keskuudessa siitä, että armeijaan pitää investoida Venäjän uhan vuoksi. Jos ja kun me olemme samaa mieltä, on meidän kaikkien myös osallistuttava kustannuksiin. Vero voisi olla progressiivinen: ne, joilla on enemmän henkilökohtaisia taloudellisia etuja valvottavanaan, maksavat myös eniten. Lainan lisäksi suoritettavaa verojen nostoa voisi täydentää vapaaehtoinen ”vapauden säilyttämismaksu”.

Juhani Hakala

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.