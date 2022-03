Iltalehti arvioi, että presidentti Sauli Niinistöllä on ollut koko virkakautensa ajan hankala suhde Natoon.

”Varsinaisen Nato-jäsenyyden sijaan Niinistö on korostanut EU:n puolustusyhteistyön syventämistä hiljalleen. – – Ajatuksena ilmeisesti on, että Suomen joutuessa Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi muut EU-maat – joista valtaosa on Naton jäseniä – tulevat kyllä avuksi.”

”Kun Venäjä torstaina raukkamaisesti hyökkäsi pienemmän naapurimaansa Ukrainan kimppuun, kaikki muuttui.”

”Suomalaisten silmät avautuivat, ja näimme, ettei Venäjän toimia voi ennakoida järjellä tai estää myötäilyllä saati Venäjän-tuntemukseen perustuvalla ’Putin-kuiskauksella’.”

”Maanantaina Yle julkaisikin jo mielipidekyselyn, jonka mukaan jo yli puolet suomalaisista haluaa Nato-jäsenyyttä.”

”Venäjän valloitussota on muuttanut Euroopan turvallisuustilanteen perusteellisesti ja todennäköisesti pysyvästi. Presidentin Nato-kanta sen sijaan pysyy yhtä muuttumattoman epäselvänä kuin se on aina ollut.”

”Monet yllättyivät, kun Niinistö korosti maanantai-iltana A-studiossa Naton haittapuolia. Niinistö maalaili Naton tuovan Suomelle ongelmia ja viittasi siihen, ettei Nato-jäsenyys toisi Suomelle suojaa Venäjän aggressioita vastaan.”

”Tuntuu siltä, että kun kansan enemmistö on vihdoin päässyt ohi historiallisesti hankalasta Venäjä-suhteesta, presidentti on jäänyt menneisyyteen, jossa Suomen on tasapainoiltava idän ja lännen välissä.”

Hufvudstadsbladetin mukaan Nato-kysymys on Niinistölle henkilökohtaisesti äärimmäisen vaikea.

”Niinistö on vuosien mittaan henkilökohtaisesti panostanut paljon siihen, että hänellä on oma suhteensa Vladimir Putiniin. Tuonkaltaisella suhteella on aiemmin ollut arvoa Suomelle, mutta se ei anna meille minkäänlaisia takuita. Myös Niinistö on aivan uudenlaisessa tilanteessa, ja se näkyy.”

”Olisi riski, jos Suomi yrittäisi nopeasti liittyä Natoon akuutissa kriisitilanteessa. Takuuvarmasti suuri riski on myös se, ettei koskaan liittouduta. Kaikkein suuri riski on se, ettei uskalleta puhua selväsanaisesti eri vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä riskeistä.”

Lapin Kansa kirjoittaa, että Venäjän hyökkäys ei ole muuttanut Niinistön hyvin varauksellista Nato-kantaa.

”Niinistö on siinä oikeassa, että kriisin keskellä Suomen pikainen Nato-jäsenyys ei ole realistinen. Jäsenyys pitää hyväksyä kaikissa Nato-maissa. Se ottaa aikaa eikä ole läpihuutojuttu ainakaan nyt, kun Euroopassa käydään veristä sotaa.”