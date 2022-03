Venäjä yrittää pirstaloida ja heikentää reagointia Ukrainaan tehtyyn hyökkäykseen. Tähän on varauduttava yhdessä huolellisesti.

Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset ovat kohdistaneet Venäjään tiukkoja talouspakotteita maan hyökättyä Ukrainaan. Nyt kysytään, millaisiin vastatoimiin Venäjä ryhtyy. Venäjä voi esimerkiksi iskeä kipeästi takaisin lopettamalla kaasutoimitukset maihin, joiden riippuvuus venäläisestä kaasusta on suurinta.

Eurooppa tuo 40 prosenttia maakaasustaan Venäjältä, ja monilla mailla on merkittäviä kauppa- ja investointiyhteyksiä Venäjälle. Energia- ja taloussiteet eivät toki vaikuta kaikkiin Euroopan maihin samalla tavalla.

Kreml yrittää epäilemättä hyödyntää näitä eroja kylvääkseen epäsopua EU-maiden välille, kun Euroopan unioni päättää reaktioistaan Venäjän hyökkäykseen. Venäjä voi taivutella vaikkapa Saksaa tai Italiaa vetämään tukensa tiukimmilta pakotteilta. Jos Moskova onnistuu tässä, Venäjän johto voi löytää tavan kestää hyökkäyksensä taloudelliset seuraamukset.

Tämän hajota ja hallitse -strategian onnistuminen ei kuitenkaan ole ennalta selvää. Eurooppalaiset maat ovat vakaasti päättäneet asettaa Kremlin vastuuseen laittomasta hyökkäyksestä. Ne voivat myös tehokkaasti vastustaa presidentti Vladimir Putinin toimenpiteitä. Pystyäkseen siihen EU:n on tuettava jäsenmaita, jotka ovat haavoittuvimpia Venäjän kiristystoimille. Samalla on ajateltava Euroopan energiamarkkinoiden rakenne uusiksi.

Euroopan maat pärjäävät yhdessä syksyyn 2022 asti, vaikka Venäjä keskeyttäisi heti kaiken maakaasun tuonnin. Kaasuvarastoihin voidaan turvautua vielä enemmän, ja nesteytetyn maakaasun tuontia voidaan lisätä. Kysyntäpuolella voidaan leikata teollisuudessa käytetyn kaasun määrää.

Nämä toimet synnyttäisivät kuitenkin suuria korotuspaineita maakaasun hintaan ja kärjistäisivät nykyistä hintakriisiä. Talouden elpyminen voisi suistua raiteiltaan maissa, joissa maakaasu on tärkeä energianlähde.

Euroopan talouden pyörittäminen useiden vuosien ajan ilman venäläistä kaasua on selvästi vaikeampaa kuin yhdestä vuodesta selviytyminen. Samaan aikaan on säilytettävä yhtenäisyys pakotteissa.

Euroopan on tehtävä vaikeita valintoja. Esimerkiksi Saksan on ehkä käytettävä ydinvoimaloitaan suunniteltua pitempään tai jopa otettava uudelleen käyttöön ruskohiilivoimaloita.

Venäjän viennistä yli puolet suuntautuu EU-alueelle, Venäjän osuus EU:n viennistä on vain viisi prosenttia. Yksikään EU-maa ei lähetä yli kymmentä prosenttia viennistään Venäjälle. EU-tuontia vähentävillä Venäjän vastapakotteilla olisi vain vähän merkitystä.

EU on huomattavasti haavoittuvampi finanssisektorilla, mutta sielläkin vaikutus on molemminpuolinen. EU on suurin ulkomainen investoija Venäjällä, sen osuus kaikista ulkomaisista suorista sijoituksista on kaksi kolmasosaa. Noin puolet sijoituksista on kuitenkin venäläisen eliitin tekemiä uudelleensijoituksia – eliitti käyttää eurooppalaisia finanssikeskuksia suojatakseen omaisuuttaan viranomaisilta. Voi hyvin olla, että Venäjä päättää jättää tällaiset sijoitukset rauhaan.

EU voi kaksivaiheisella strategialla varmistaa pakotteita koskevan yksimielisyyden säilymisen myös pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin toimet eivät ehkä riitä muuttamaan Putinin laskelmia.

Ensimmäisen askeleen on liityttävä maakaasuun. Niukkaa hyödykettä on jaettava EU-maiden kesken. Hallitusten on rohkaistava kaasuyhtiöitä täyttämään varastonsa kevään ja kesän aikana historiallisen korkeista hinnoista huolimatta. Sijoitusten kiihdyttäminen uusiutuviin energialähteisiin ja rakennusten eristämiseen vähentää hiljalleen riippuvuutta kaasusta.

EU voisi perustaa erityisrahaston kompensoimaan maiden, alueiden tai toimialojen pakotteiden vuoksi kärsimiä tappioita. Rahaston käyttöön voitaisiin antaa 20 miljardia euroa vuodessa, ja rahoitus hoidettaisiin EU:n lainanotolla.

Eurooppa tietää, että Venäjä yrittää pirstaloida ja heikentää reagointia Ukrainaan tehtyyn hyökkäykseen. On luotava yhtenäinen vastaus, jolla Euroopan haavoittuvuuksia hyödyntävä Venäjän strategia voitetaan.

Simone Tagliapietra ja Guntram Wolff

Tagliapietra on tutkija ja Wolff johtaja brysseliläisessä Bruegel-tutkimuskeskuksessa.

