Venäjän johtaja Vladimir Putin ja Venäjän eliitti eivät olleet varautuneet seuraamuksiin, joita hyökkäyksestä Ukrainaan tuli. He eivät ymmärtäneet, miten demokraattiset yhteiskunnat toimivat.

Demokraattiset yhteiskunnat näyttävät helposti riitaisilta. Kaikenlaisista pikkuasioista on jatkuvasti kinaa, päättäjät joutuvat pohtimaan toimintaansa rajoittavia lakeja, eivätkä poliitikot ole valmiita koviin ratkaisuihin.

Näin on ajatellut myös Venäjän johtaja Vladimir Putin, joka halveksii avoimesti demokratiaa. Venäjän eliitti on pitkään naureskellut länsimaiden tukahtuvan suvaitsevaisuuteensa. Sille länsi on ollut pehmeä vässykkä, joka saattaa puhua kovia, mutta jonka talot, saaret, arvot, passit, juristit ja entiset pääministerit ovat kaupan. Hajanainen EU on ollut eliitille vitsi, joten Brysselistä Moskovaan tepastelleita korkeita edustajia on voinut nöyryyttää.

Eliitille tärkeämpää on ollut voima, joka Putinin aikana on taannut heille aseman ja omaisuuden.

Putin on perustellut viime viikolla aloittamaansa hyökkäystä Ukrainaan väittämällä, että Ukrainassa valtaa pitää Yhdysvaltojen tukema natsijuntta, joka kehittelee ydinasetta. Siksi Putin ilmoitti tavoitteiksi Ukrainan riisumisen aseista ja puhdistamisen natseista.

Tällainen puhe on tietenkin harhaista, mutta Putin näyttää uskovan siitä ainakin huomattavan osan. Hänen puheissaan on jo pitkään näkynyt sekoitus katkeruutta ja vääryyden kokemusta imperiumin menetyksestä, vaatimusta tulla kohdelluksi etupiiriin oikeutettuna suurvaltana ja pakkomielteistä epäilyä Yhdysvaltojen hankkeesta vaihtaa Venäjän johto. Viime aikoina puheissa on alkanut voimistua isovenäläinen sävy, jonka mukaan itäslaavit kuuluvat yhteen maahan eivätkä Ukraina ja Valko-Venäjä ole siksi oikeita maita.

Moskovasta tihkuvien arvioiden mukaan Putin päätti hyökätä tuhotakseen uskomansa turvallisuusuhat, yhdistääkseen ”venäläiset” maat ja luodakseen Venäjästä, Ukrainasta ja Valko-Venäjästä kokonaisuuden, joka Yhdysvaltojen ja Venäjän on otettava huomioon. Ainakin hän ajatteli Venäjän olevan nyt riittävän vahva piirtämään rajoja uusiksi ja lopettamaan Ukrainan länsisuuntauksen.

Seurauksiin ei varauduttu, koska Putin ei ymmärrä demokraattisia yhteiskuntia. Hän ei käsittänyt, että venäläisen eliitin halveksima jatkuva kinastelu ja vääntö on mahdollista, koska demokratioissa peruskysymyksistä on laaja yksimielisyys.

Niinpä aiemmin riitaisilta vaikuttaneiden ukrainalaisten nopea ryhmittyminen puolustustaisteluun yllätti Kremlin. Ukrainalaisille ei ollutkaan väliä sillä, olivatko he äänestäneet Volodymyr Zelenskyitä edellisissä vaaleissa tai kuinka epätoivoiselta taistelu vaikutti. He halusivat puolustaa paitsi maataan myös vapauttaan.

Venäjän pilkkaama EU:kin pystyi pienen alkujähmeyden jälkeen toimimaan tiukasti. Kun EU oli lopulta ymmärtänyt, millainen uhka Putinin Venäjä on, se oli valmis uhraamaan omia talousetujaan ja asettamaan Venäjän käytännössä taloussaartoon. Tähän pakotti myös kansalaisilta tullut paine.

Kansalaispaine jää suurvaltapolitiikan teoreetikoilta usein huomioimatta. Putin ei osannut odottaa sitä, sillä hän ei näe ihmisiä kansalaisina, joilla voisi olla sananvaltaa tärkeissä asioissa. Eihän häntä haitannut yllättää omaa eliittiäänkään hyökkäyksellä.

Nyt demokraattiset yhteiskunnat ovat siis potkaisseet Putinia takaisin.

Valitettavasti Putin näyttää kuitenkin ajattelevan, että hänellä on historiallinen tehtävä. Silloin hyökkäystä pitää vain koventaa ja seuraukset vain sietää loppuun asti.

Tätä viestiä tuuttaa myös vuosia rakennettu propaganda, joka esittää koko sodan vain jonkinlaisena poliisioperaationa Itä-Ukrainassa. Enemmistölle viesti menee vielä läpi, mutta varmuuden vuoksi loputkin kinaajat hiljennetään. Venäjän autoritaarisuus on viime vuosina tiukentunut entisestään, mutta nyt maasta on lopultakin tulossa synkkä poliisivaltio.

Tämän näyttivät aavistavan myös ne eliitin jäsenet, jotka komennettiin viime viikon maanantaina Kremlin saliin kannattamaan Venäjän Itä-Ukrainaan perustamien nukketasavaltojen tunnustamista. Salissa he kävivät yksi kerrallaan ilmoittamassa kaukana istuvalle itsevaltiaalle olevansa samaa mieltä.

Moni ymmärsi, ettei ole enää itsekään turvassa. Sen näki naamoista.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.