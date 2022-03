Paaria-termillä on ollut poliittisesti positiivinen merkitys vähemmistöjen ja yksilöiden oikeuksien puolustamisessa.

Pääkirjoituksessa (HS 2.3.) todettiin, että ”Suomella on nyt naapurissaan paariavaltio”. Tällä viitattiin Venäjän sulkemiseen kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle sen häikäilemättömän ja kansainvälistä oikeutta rikkoneen hyökkäyksen takia. Paaria-termi ei ole kuitenkaan lainkaan sopiva tähän ja itse asiassa tukee Putinin omaa propagandaa.

Termillä on nimittäin pitkä poliittinen historia. Alun perin Intian kastittomiin ja alimpiin kasteihin viittaava termi sai 1800-luvulla yleismerkityksen yhteiskunnasta ylipäänsä ulosheitettynä hylkiönä. Michael Beerin näytelmässä Der Paria (1826) juutalaiset esitettiin paariakansana ja näin myös myöhemmin Max Weberin uskontososiologissa. Antisemitismistä käydyissä poliittisissa kiistoissa Bernard Lazare teki paaria-sanasta tietoisen poliittisen termin, joka sisälsi ihmisyyden sorron yleisen vastustamisen.

Paaria-termillä on ollut poliittisesti positiivinen merkitys vähemmistöjen ja yksilöiden oikeuksien puolustamisessa. Paarian ja paariakansan käsitteeseen taas sisältyy ajatus, että yksilö tai kansa on suljettu ulos yhteiskunnasta ja ihmisyydestä pelkän oman olemassaolonsa tähden. Paarioilla ei määritelmän mukaan voi olla valtiota, eivätkä paariat voi harjoittaa imperialistista voimapolitiikkaa Venäjän nykyjohdon tavoin.

Venäläisiä ei ole suljettu ihmisyydestä tai kansainvälisestä yhteisöstä pelkän olemassaolonsa takia vaan koska Venäjän johto on rikkonut törkeästi kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Terminologialla on väliä. Putin itse on yrittänyt perustella hyökkäystä sillä, että venäläisiä olisi kohdeltu Ukrainassa ja muuallakin paarioina, sorrettuina ja ulossuljettuina pelkän olemassaolonsa tähden. Tämä ei pidä paikkaansa.

Markku Koivusalo

yleisen valtio-opin dosentti

Helsinki

