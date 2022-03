Sota Ukrainassa vaikuttaa elintarvikkeiden ja energian hinnan nousuun myös Suomessa.

Jo nyt on selvää, että sotatoimet Ukrainan maaperällä tulevat nostamaan ruoan hintaa kaikkialla. Sodan humanitaarisia seurannaisvaikutuksia on pelottavia kuvitellakaan.

Ukraina on erittäin tärkeä viljan viejä muun muassa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään. Sota väistämättä heikentää Ukrainan maataloutta ja voi vaikeuttaa ruoan vientiä myös Venäjältä sekä synnyttää keinottelua, mikä entisestään nostaa viljan hintaa. Eniten tilanteesta tulevat kärsimään köyhimmät ja haavoittuvimmat ihmiset kehittyvissä maissa, mutta mekään täällä Suomessa emme välty elintarvikkeiden ja energian hinnan voimakkaalta nousulta.

Maatalous pitää saada Suomessa ja koko Euroopan unionissa aivan eri asentoon. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka luotiin aikanaan tehostamaan Euroopan alkeellista maataloutta toisen maailmansodan jälkeisessä elintarvikepulassa. Edessämme voi olla vastaavia aikoja, ja siksi maatalouspolitiikan prioriteetit täytyy miettiä uusiksi.

Lisäksi on muistettava, että maataloutemme on hyvin riippuvainen ulkoisista tuotantopanoksista, kuten energiasta, lannoitteista ja koneista. Mahdollisuuksiakin on. Esimerkiksi biokaasun talteenottokapasiteetin lisääminen maatiloilla nostaa huoltovarmuutta ja vähentää ilmastopäästöjä.

Maataloudelle tarvitaan välitön kriisipaketti, sillä muun muassa polttoaineiden hinnat tulevat nousemaan rajusti. Jollain aikavälillä kriisi toki nostaa myös tuottajahintoja, mutta tilat on nyt pidettävä pystyssä hinnalla millä hyvänsä ensi kesään asti. Vuoden 2022 sato voi olla Suomen historian tärkein sitten toisen maailmansodan.

Toivottavasti maanviljely ammattina saa viimein ansaitsemansa kunnianpalautuksen.

Peter Östman

kansanedustaja (kd), Luoto

