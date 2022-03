Ukrainan sota aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa, kuten koronaviruspandemiakin sen alkuvaiheessa. Kumpaankaan ei ole pikaratkaisuja.

Mitä ehti olla koronan ja sodan välissä? Muutaman päivän hengähdys­tauko, jossa Suomi voitti jääkiekon olympiakullan. Nyt toissa sunnuntaista tuntuu kuluneen vuosi.

Koronaviruspandemian alku ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan muistuttavat toisiaan siinä, että ne aiheuttavat pelkoa ja ahdistusta. Ihmiset varautuvat niin kuin voivat. Pandemian alussa hamstrattiin wc-paperia. Nyt Helsingin apteekeista ovat joditabletit loppu, kun suomalaiset pelkäävät ydinlaskeumaa.

Yhteistä on myös kaihertava epävarmuus tulevasta. Aluksi ei tiedetty, kuinka vaarallinen koronavirus todella olisi. Venäjästä ja sen uhasta Suomella on pitkä kokemus, ja siksi meillä on pidetty maanpuolustusta pystyssä myös Neuvostoliiton hajottua, toisin kuin Ruotsissa.

Vladimir Putinin täysmittainen hyökkäys Ukrainaan ylitti kuitenkin useimmat arviot. On hämärän peitossa, kuinka pitkälle Putin on valmis menemään ja mitkä ovat hänen suunnitelmansa Ukrainan suhteen ja Ukrainan lisäksi.

Tällaisessa tilanteessa ihmiset alkavat hakea nopeita ja ehdottomia ratkaisuja – jotain, joka veisi epävarmuuden ja pelon kerralla pois. Koronan alussa tämä näkyi vaatimuksina, että tauti pitää tukahduttaa ja kaikki sulkea heti. Nyt suomalaiset ovat viikossa muuttaneet mieltään Natosta. Huimapäisimmät vaativat lännen sotaa Venäjää vastaan.

Keskustelu Suomen Nato-jäsenyydestä onkin hyvä käydä pian ja suoraan, sillä Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt. Mutta Nato-jäsenyys, jos siihen päädytään, ei toteudu huomenna eikä lopeta sitä, että Suomi on yhä Venäjän naapurimaa. Kuten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola totesi, Natossakin Suomen puolustustaakka olisi suomalaisilla.

Maantieteelle ei saa immuniteettia.

Kaksi vuotta koronaa opetti sen, että taudista ei päästä kokonaan eroon, vaan sen kanssa on opittava elämään. Jokainen pystyi pandemian aikana tekemään jotain: ottamaan rokotteet, välttämään kontakteja, käyttämään maskia. Korona on yhä täällä, mutta se ei ole yhtä vaarallinen kuin ennen.

Samanlainen kylmäpäisyys ja suunnitelmallisuus on hyödyksi Venäjän uhan suhteen. Otetaan selvää, mitä tapahtuu. Jaetaan tiedot naapureiden kanssa. Pidetään huolta omasta varautumisesta. Arvioidaan vaihtoehdot ja tehdään päätöksiä tiedon perusteella. Ei provosoiduta, panikoiduta tai panna päätä lumikinokseen.

Suomi ja koko maailma olisivat varmasti ansainneet koronan jälkeen uuden, kevyemmän ajan. Iloisen 20-luvun, joka ei ehtinyt koskaan alkaa. Sitä ei ihan heti ole tulossa. Epävarmuus on pysyvää, mutta sitä voi oppia sietämään.

Harjoitusta meillä on jo.

Kirjoittaja on HS:n toimitus­päällikkö.