Turun Sanomat toteaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti Suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen.

”Naton kannatus kääntyi jyrkkään nousuun. Ylen kyselyssä 53 prosenttia kannattaa liittymistä. Asiasta on vireillä kaksi kansalaisaloitetta, ja puolueet pohtivat Nato-kantojaan.”

”Eduskuntapuolueiden johto keskusteli muuttuneesta tilanteesta tiistaina. Päätöksiä ei tehty, mutta keskustelu jatkuu. Pääministeri Sanna Marin (sd) korostaa instituutioiden – presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan – roolia päätöksenteossa.”

”Ratkaisu pitää jättää poliittisille päättäjille, joilla on tilanteesta kattavampi kuva kuin yksittäisillä kansalaisilla. Päätöstä sotilaallisesta liittoutumisesta ei tule tehdä voimakkaassa tunnekuohussa vaan hyötyjen ja riskien perusteellisen arvion jälkeen. Tilannetta pitää koordinoida Ruotsin kanssa.”

”Venäjän raukkamainen hyökkäys Ukrainaan ei unohdu nopeasti, joten ei ole pelkoa, että Nato-keskustelu jäisi sivuraiteille. Myös Euroopan oman puolustuksen vahvistamisesta tarvitaan vakavaa pohdintaa.”

”Turvallisuuspolitiikka värittää niin ensi vuoden eduskuntavaaleja kuin vuoden 2024 presidentinvaaleja.”

Kalevan mukaan Venäjän hyökkäys järkytti Euroopan turvallisuutta.

”Mitä lähempänä Venäjää yksittäinen maa sijaitsee, sitä suurempia huolet. Maiden turvallisuusratkaisuissa on nyt ratkaisevia eroja. Suomella on kumppanuuksia demokraattisen lännen, niin Naton kuin yhä vahvemmin etenkin Ruotsin kanssa. Meillä ei kuitenkaan ole Naton perussopimuksen 5. artiklan turvaa.”

”Uudessa turvallisuustilanteessa on tarpeellista, että Suomessa käydään perusteellinen keskustelu Nato-jäsenyydestä. Rohkaisevaa on, että keskustelu on alkanut rakentavasti. Siihen paineita luovat myös suomalaisten muuttuneet Nato-kannat.”

”On varoiteltu liiasta hätäilystä sumuisessa tilanteessa. Vaikka Suomella on oltava kykyä hyvin nopeisiin päätöksiin, on hätiköinnistä varoittamiseen myös perusteita. Mitä hakemuksesta päätetäänkään, kummallakin ratkaisulla on seurauksensa, jotka jäävät osin arvailujen varaan.”

”Suomen uhkakuvat ovat joka tapauksessa muuttuneet niin, että aiempi linja pitää arvioida uudelleen. Päättäjien vastuu tällaisessa tilanteessa on raskas, tilannetta voi kutsua heille suorastaan pirulliseksi.”

”Kansanäänestys kannattaa tässä tilanteessa sulkea pois ja jättää Nato-hakemuksesta päättäminen poliittisille päättäjille. He pystyvät muun muassa puolustusvoimien tietämystä käyttäen parhaiten arvioimaan, mikä Suomelle on tulevaisuuden kannalta parasta.”