Kummiperheen kanssa lapsi ja nuori pääsee osaksi turvallista yhteisöä ja arkea.

Mielipidesivulla (HS 3.3.) Tanja Hirschovits-Gerz toi esiin tärkeitä näkökulmia Ukrainasta sotaa pakenevien lasten ja nuorten tilanteesta. He tarvitsevat tukea ja vakaata arkea selvitäkseen traumaattisista kokemuksista.

Suomeen saapui vuonna 2015 yli 3 000 alaikäisenä ilman huoltajaa turvapaikanhakijana tullutta lasta ja nuorta. Kansalaisissa syttyi valtava halu auttaa. Diakonissalaitoksella totesimme, että lasten ja nuorten on saatava olla osa mahdollisimman turvallista arkea Suomessa heti maahan saavuttuaan. Muutamassa viikossa käynnistimme kummiperhetoiminnan.

Kummiperheen kanssa lapsi ja nuori pääsee osaksi turvallista yhteisöä ja arkea. Kummiperhe täydentää olemassa olevaa sosiaalista verkostoa, tai on sellainen, jos muuta verkostoa ei ole. Yhteistyössä kansalaisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa voimme saada valtavan määrän hyvää aikaa. Kuuden vuoden kokemuksella tiedämme, että esimerkiksi kummiperhetoiminnan kaltainen yhdessäolo on parasta mahdollista tukea epävarmassa elämässä, kriisin aikana ja sen jälkeen.

Asioita ei ratkaista vain viranomais- tai järjestötoimin vaan yhdessä kansalaisten kanssa. Se on huomattu ennen ja se huomataan nyt, kun Ukrainassa on sota. Yksittäinen kansalainen voi tehdä paljon, ja suurissa kriiseissä vaikuttavinta on, kun toimitaan yhdessä. Mahdollisuus auttaa ja toimia luo toivoa ja auttaa meitä kaikkia selviytymään vaikeina aikoina.

Maiju Lehto

Maria Mattsson

kummiperhetoiminta-hanke

Diakonissalaitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.