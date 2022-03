Vilkastunut lentotoiminta on johtanut esimerkiksi meluhaitasta tehtyjen valitusten määrän kasvuun.

Nummelan lentokenttä sijaitsee keskellä 14 000 asukkaan taajamaa, kriittiseksi luokitellulla pohjavedenmuodostumisalueella. Viimeisimmän vuoden aikana Nummelaan on siirtynyt kolmisenkymmentä polttomoottori­konetta ja helikopteria Malmilta. Huomattavasti vilkastunut lentotoiminta on koetellut Nummelan asukkaita esimerkiksi lisääntyneenä melusaasteena. Tämä näkyy meluhaitasta tehtyjen valitusten määrässä. Lentokentän ympäristöluvan raja-arvojen ylittämisen myötä lentotoiminta määrättiin Nummelassa keskeytettäväksi kolmeksi kuukaudeksi.

Puhdas juomavesi on ratkaisevan tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. Kriittisen tärkeällä Nummelanharjun pohjavesialueella palokuorma on kasvanut merkittävästi Malmilta siirtyneiden polttomoottorikoneiden ja niille rakennettujen hallien myötä. Lieneekö pohjavesien suojaus riittävällä tasolla estämään mahdollisen tulipalon sammutusvesien päätymisen pohjavesiin ympäristömyrkkyineen? Sähkömoottorilla toimivat lentokoneet eivät ole pohjavesien kannalta sen turvallisempia.

Harjualuetta virkistäytymiseen ja urheiluun käyttävien harrastajien joukko on huomattavan laaja verrattuna ilmailun harrastajiin. Alue on myös ulko­paikkakuntalaisten liikkujien suosiossa, ja sen virkistys-, urheilu- ja matkailutoiminnan kehittämispotentiaali on merkittävä.

Asutustaajaman keskellä sijaitseva metsäinen urheilu- ja virkistäytymisalue lienee meluhaittaa aiheuttavaa lentokenttää merkittävästi otollisempi vetovoimatekijä Vihdin kunnalle. Nummelaan muuttoa harkitsevalta kysyisin, ottaako hän takapihalleen mieluummin virkistysalueen vai lentokentän.

Nummelanharjun alue tulee asettaa toimenpidekieltoon odottamaan uuden ympäristöluvan ja toisaalta uuden kaavan lainvoimaisuutta.

Jari Alho

Nummela

