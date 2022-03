Venäjänkielisillä ihmisillä ei ole mitään tekemistä Putinin Ukrainassa aloittamien sotatoimien kanssa.

Helsingin Sanomat uutisoi (3.3.) hyvin huolestuttavasti venäläistaustaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä ja suoranaisesta rasismista. Erityisen kylmäävää on, että myös lapset ja nuoret joutuvat vihapuheen ja huutelun kohteeksi.

Rasismiin syyllistyvät purkavat turhautumistaan ja pelkojaan nyt täysin järjenvastaisella tavalla. On erittäin tärkeää ymmärtää, että venäjänkielisillä ihmisillä ei ole mitään tekemistä Putinin Ukrainassa aloittamien sotatoimien kanssa. Päinvastoin, uskon että iso osa Suomessa asuvista venäläistaustaisista on jo aikaa sitten äänestänyt jaloillaan Putinin politiikkaa vastaan.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa puhui vuonna 2020 venäjää äidinkielenään yli 84 000 ihmistä. En voi tietää, miten kukin heistä tämän tilanteen kokee, koska en itse ole venäläistaustainen. Tiedän kuitenkin ammattini puolesta venäläistaustaisia ihmisiä ja myös opiskelen venäjän kieltä. Suuresti kunnioittamani venäjän kielen opettaja tiivisti tilanteen koskettavasti: Putin on toimillaan murhannut tavallisten venäläisten tulevaisuuden. Kaikkien meidän käsissämme on nyt iso kysymys. Haluammeko olla tukemassa uskoa tulevaisuuteen ja sen uudelleen rakentamista, vai haluammeko luoda vihan kierteen, jolla voi olla pelottavan kauaskantoiset seuraukset?

Irina Grigor on kirjoittanut väitöskirjan Venäjän television konfliktirakenteista (HS 27.2.) Hän on tutkinut venäläisen johtavan televisiokanavan Pervyi Kanalin uutisointia. Uutisointi paljastui johdonmukaiseksi propagandaksi, joka on jo pitkään tähdännyt siihen, että tavalliset venäläiset uskoisivat ukrainalaisten halveksivan venäläisiä ja suorittavan kansanmurhaa. Tämän propagandan nielleet ihmiset saattavat oikeasti kuvitella, että Putinin ”erikoisoperaatio” toteutetaan vain, jotta Ukrainassa asuvat venäläiset saavat oikeutensa takaisin.

Se, joka nyt Suomessa syyllistyy rasismiin venäläistaustaisia kohtaan, tulee tavalla tai toisella tukeneeksi Putinin valheellisen politiikan tavoitteita: asetetaan kansat toisiaan vastaan, luodaan eriarvoinen asetelma ja oivallinen alusta myös valeuutisoinnille ja ihmisten harhakäsitysten vahvistamiselle.

Kyllä, tarvitsemme poliittisia ja taloudellisia pakotteita. Ja kyllä, meidän pitää yksissä tuumin tuomita sotatoimet. Mutta ei, emme saa sortua venäläistaustaisten ihmisten syrjintään.

Hanna Vierijärvi

lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä, Espoo

