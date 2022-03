Maailmanrauha venäläiseen tapaan on kuopattu. Helsingin Hakaniemessä seisoo Moskovan kaupungin lahjoittama kommunismipohjaista taidesuuntaa edustava Maailman rauha -patsas. Se on esimerkki venäläisestä tekoystävyydestä, jota meille tyrkytettiin taiteenkin muodossa ja jota on vuosikaudet jouduttu lähes väkisin katselemaan, jotta ”suhteet hyväntahtoiseen naapuriimme näkyisivät kaikelle kansallekin”.

Olisiko nyt loppujenkin silmien auettua aika siirtää teos Tattarisuolle romutusta odottelemaan? Monet ovat sitä jo vuosia toivoneet, koska ovat tajunneet lahjoittajan ystävyyden tekopyhyyden. Samalla päätöksellä voitaisiin siirtää myös Lenininpuiston nimi historian hämärään.

Ateneum on jo osoittanut ryhdikkyyttä kulttuurin saralla peruuttamalla Akseli Gallen-Kallelan näyttelyn venäjällä.

Juhani Lampi

Helsinki

