Fyysinen hauraus ei tee ikääntyneistä ihmisistä henkisesti avuntarpeista erityisryhmää.

Suomen Punainen Risti on julkaissut ohjeet, joiden avulla ihmiset voivat tukea toisiaan Ukrainan tilanteen aiheuttaessa ahdistusta. Hyvin laaditut ja hyvää tarkoittavat ohjeet tulevat tarpeeseen.

Ohjeissa ikääntyneet ihmiset on kuitenkin arvioitu yksipuolisesti haavoittuvaksi erityisryhmäksi. Kuva on virheellinen. Iäkkäät tietävät, että huoli erilaisista asioista voi olla aivan aiheellinen. Heillä on kokemusta siitä, että täysin ylitsepääsemättömän tuntuisia asioita tulee elämässä kohdalle. Tämän ansiosta heillä on iän tuomaa viisautta siitä, että mitä tahansa tapahtuukin, voi asioista selviytyä. Ikääntyneet nimittäin ovat sen itse kokeneet.

Siksi ikääntyneet ihmiset tulisi tällaisissa ohjeissa tunnistaa yhtä lailla tukea antavana resurssina eikä vain haavoittuvana erityisryhmänä. Fyysinen hauraus ei tee ikääntyneistä ihmisistä henkisesti avuntarpeista erityisryhmää. Haavoittuvia ihmisiä on jokaisessa ikä- ja väestöryhmässä. Pidetään yhdessä kaikki mukana.

Irene Vuorisalo

vanhusasiamies, Eläkeliitto

