Mikä on Ahvenanmaan asema uudessa poliittisessa tilanteessa?

Jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä, miten demilitarisoitu Ahvenanmaa itsehallintoineen vaikuttaa asiaan?

Kansainvälisen tilanteen kiristyttyä on huomattu entistä selvemmin, että Suomen Nato-jäsenyys olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo aikoja sitten. Jäsenyyden avulla muun muassa Itämeren alueen vakautta olisi voitu oleellisesti parantaa.

Erityinen ongelma on kuitenkin Itämeren sotilasstrategisesti tärkeä Ahvenanmaa, jolla on pitkälle menevä itsehallinto ja joka on kansainvälisen sopimuksen mukaan niin sanottu demilitarisoitu ja neutralisoitu alue.

Onko Kansainliiton toimesta yli sata vuotta sitten tehty vanha demilitarisointisopimus tänä päivänä mielekäs, kun yksi sopimukseen kytkeytyvä osapuoli, Neuvostoliitto, on muuttunut Venäjäksi ja kun Venäjä on nyt käytännössä sotaa käyvä maa?

Olisiko demilitarisointi ja neutralisointi syytä purkaa ja turvata Itämeren pohjoisosia, Tukholman seutua ja Suomen rannikoita varustamalla Ahvenanmaata Suomen toimesta ja mahdollisesti Ruotsin kanssa yhdessä? Näin muun muassa Suomen länteen suuntautuvia meriyhteyksiä ja kaupankäyntiä sekä ruokahuoltoa voitaisiin kriisitilanteessa varmistaa nykyistä luotettavammin ja tehokkaammin.

Jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä, miten demilitarisoitu Ahvenanmaa itsehallintoineen vaikuttaa asiaan? Voiko Natoon liittyä maa, johon kuuluu alue, jolla ei ole omaa sotaväkeä eikä sotilaallista varustautumista? Vai pitäisikö ottaa se askel, että itsehallinnollinen Ahvenanmaa hakisi Nato-jäsenyyttä aivan erikseen ja heti ilman muuta Suomea?

On syytä selvittää, onko Ahvenanmaan nykyisen demilitarisoinnin jatkuminen jonkinlainen este Suomen Nato-jäsenyydelle. Naton kannaltahan demilitarisoitu Ahvenanmaan alue voi olla jonkinlainen sotilaallinen uhka itään päin suuntautuvan natorintaman selkäpuolella, jos muu Suomi olisi Naton jäsen.

On selvää, että mahdollisen häikäilemättömän ja sopimuksista piittaamattoman vihollisen olisi helpompi ottaa haltuunsa strategisesti tärkeä demilitarisoitu Ahvenanmaan alue kuin hyvin varustettu ja linnoitettu alue.

Pekka Mattelmäki

Tampere

