Rauha on edelleen ainoa vaihtoehto

Suomen kaltaiselle pienelle maalle paras vaihtoehto on rauhan ja vakauden kasvattaminen maailmassa, ei asevarustelu tai liittoutuminen sotilasliittoihin.

Venäjän oikeuttamaton hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt suomalaisia syvästi ja syystä. On helppo kuvitella Suomi hyökkäyksen kohteeksi ja reagoida kuin olisimme sodan osapuoli. Tästä huolimatta on nyt syytä panna jäitä hattuun. Hätäiset pelon vallassa tehdyt päätökset eivät nyt ole hyvää ulkopolitiikkaa.

Sodan uhan edessä on luonnollista haluta turvautua aseisiin. Olo tuntuu turvallisemmalta, jos on varmuus siitä, että tarjolla on myös kättä pidempää. Jos tämän ajatuksen vie loogiseen päätepisteeseensä, päätyy kuitenkin kylmän sodan asetelmaan. Loppumattomaan asevarustelunkierteeseen, jossa pelotteeseen vastaaminen vaatii loputtomasti oman pelotteen kasvattamista.

Tämä taas johtaa siihen, että myös riski tilanteen riistäytymisestä hallinnasta kasvaa. Jo nykyisillä ydinaseilla voidaan helposti hävittää koko ihmiskunta maapallolta. Siihen riittää muutaman ihmisen vakaa päätös tai sitäkin todennäköisemmin silkka vahinko. Eikä sen jälkeen ole enää paluuta.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle paras vaihtoehto on rauhan ja vakauden kasvattaminen maailmassa, ei asevarustelu tai liittoutuminen sotilasliittoihin. Suomen ei kannata ehdoin tahdoin ryhtyä taistelutantereeksi idän ja lännen väliin.

Mikäli Ukrainan tilanteessa halutaan nopea ja ihmishenkiä säästävä ratkaisu, on turvauduttava neuvotteluun. Käytännössä kaikki sodat loppuvat aina sopimalla. Se, miten nopeasti tähän päädytään, riippuu nyt monista tahoista ja toivon todella menestystä kaikille rauhanneuvotteluiden parissa ahkeroiville.

Tiina Sandberg

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.