Dialoginen kaverimalli auttaisi alkuun.

Ukrainan sotaa paenneista ihmistä osa on tullut Suomeen. Tulijoita ei pidä sulloa vastaanottokeskuksiin, kuten Jouko Tikkanen (HS Mielipide 3.3.) muistutti, vaan heille tulee avata eri puolilla Suomea kodit, tyhjät asunnot sekä koulut ja työpaikat, jotta elämä pääsee tasapainoon diasporan ajaksi. Tämä on mahdollista, koska suomalaiset haluavat nyt auttaa.

Erityispiirre tässä pakolaisvirrassa on suuri lasten määrä. On tärkeää, että lapset pääsevät heti kouluun. Koska tulijoiden koulutausta tiedetään yhtenäiseksi, koululaiset voitaisiin sijoittaa suoraan lähikouluihin. Se ei kuitenkaan riitä, vaan alkuvaiheessa tarvitaan tukea. Meillä onkin nyt tilaisuus yhdistää suomalaisten vahva auttamisen tahtotila runsaaseen tutkimustietoon, jota olemme vuosien aikana koonneet kielenoppimisen alkuvaiheista suomalaisissa kouluissa. Usean tutkimuksen mukaan valmistavien luokkien oppilailla on liian vähän dialogisia vertaissuhteita koulun muihin oppilaisiin.

Alkuvaiheen tukeen voitaisiin nyt räätälöidä entistä parempi malli – nimitetään sitä vaikka dialogiseksi kaverimalliksi. Nimetään omasta luokasta opettajan ja vanhempien avulla kaverioppilas tai -ryhmä. Perustetaan kouluun suomiluokka, johon tullaan yhdessä kaverioppilaan kanssa osaksi koulupäivää.

Suomiluokassa toteutetaan opettajan johdolla vuorovaikutteista arkisuomen opetusta – materiaaleja on tehty ja menetelmiä koottu useissa eri valmistavan opetuksen ja kielididaktiikan hankkeissa. Ne koostuvat muun muassa arkisanaston harjoittelusta vaikkapa laulujen ja räppien kautta, kielen rakennetta harjoittavista peleistä, joita pelataan oman kaverioppilaan kanssa, ja simuloiduista vuorovaikutusharjoitteista.

Suomiluokkien opettajille järjestetään keskitettyjä etäkoulutuksia ja materiaalipankit annetaan jakoon valtakunnallisesti. Toiminta toteutetaan kaverioppilaan kanssa ja ikätasoisissa ryhmissä. Tähän voisi mennä oppitunti tai kaksi päivässä, ja kaverioppilas voi välillä vaihtua. Samalla integroidutaan vapaa-ajan kerhoihin. Mahdollisuuksien mukaan liitetään malliin ukrainankielistä opiskelun tukea. Kaverioppilaan lukujärjestyksen tulee joustaa, mutta onneksi koronaviruspandemia on jo opettanut meitä joustamaan.

Dialogissa on kaksi antavaa ja saavaa osapuolta. Mikseivät suomalaisoppilaatkin voisi opiskella myös ukrainaa?, joka on yli 30 miljoonan eurooppalaisen äidinkieli ja hyvä pohja muiden saman kieliryhmän kielten oppimiseen? Suuren tragedian keskellä voimme tehdä oikeita valintoja. Dialoginen vastaanoton malli auttaisi koululaiset uuteen alkuun ja vapauttaisi vanhemmat integroitumaan työelämään.

Maria Ahlholm

suomen kielen didaktikko

Helsingin yliopisto

