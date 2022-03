Viikon puheenaiheet

1) Liikalämpö

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina julkistetun raportin mukaan ilmasto on muuttunut vielä nopeammin kuin on arveltu. Lämpeneminen on jo nyt aiheuttanut vaarallisia ja peruuttamattomia muutoksia, kuten jäätiköiden ja ikiroudan sulamista, merenpinnan nousua ja äärisäiden yleistymistä. Edes nopea jarrutus ei tätä muuta, mutta voi pelastaa pahemmalta.

2) Puhe

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden piti tiistaina vuotuisen kansakunnan tila -puheensa, jossa pääroolin varasti Ukrainan sota. Biden nimitti Vladimir Putinia diktaattoriksi ja lupasi, että tämä saa katua hyökkäystään. Presidentti onnistui puheessaan yhdistämään amerikkalaiset tai ainakin kongressin jäsenet, jotka osoittivat hänelle suosiota seisaaltaan.

3) Murhatutkinta

Merivoimien sukeltaja löysi Turun Airiston alueen merenpohjasta lähes 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen ruumiin sekä etsimänsä veneen ankkurin. Lakimiehen murhasta nostettiin viime vuonna syyte noin 70-vuotiasta miestä vastaan. Syytteen mukaan mies tappoi Härmäläisen purjeveneellään ja hävitti tai kätki ruumiin.