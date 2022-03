Juhani Lampi toivoi Hakaniemenrannan Maailman rauha -patsaan poistamista (HS Mielipide 5.3.). Kiusallisten patsaiden ja muistomerkkien poistaminen olisi eräänlaista historiankirjoituksen uudelleen kirjoittamista. Myös häpeälliset hetket ovat osa historiaamme.

Muistomerkkien kautta historiamme voidaan lukea mahdollisimman todenmukaisesti. Ne muistuttavat historiamme niistä asioista, joita kunnioitamme ja arvostamme. Patsaat saavat kertoa myös historiamme virheistä. Niiden kautta voimme tiedostaa sitäkin, että emme enää tekisi samoja erehdyksiä uudelleen.

Kuvanveistäjä Oleg Kirjuhinin nyrkit pystyssä rauhaa julistava teos tuntuu mielissämme nyt entistäkin kylmäävämmältä. Todellisuudessa sen lähtölaskenta on alkanut. Ei vääristävän sanomansa vuoksi, vaan Kruunusillat-hanke on kaatamassa patsaan sen nykyisiltä jalansijoiltaan. Siitä ei vielä ole varmuutta, mitä patsaalle tapahtuu tulevaisuudessa. Samoin on myös maailmanrauhan kanssa. Onko se jopa yhtä väkivaltainen kuin kommunismi sen tulkitsee?

Juhani Styrman

kaupunkiopas, tietokirjailija

Helsinki

