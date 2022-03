Naistenpäivän tervehdykset voi lähettää tänä vuonna suoraan rahallisena tukena Ukrainaan.

Tänä vuonna naisten­päivänä ei tarvitse enää kiistellä siitä, ovatko naistenpäivän­ruusut viehättävä ja kohtelias ele vai nolostuttava jäänne patriarkalismin ajoilta.

Tänä vuonna ruusurahat voi lähettää suoraan Ukrainaan.

Siellä ne auttavat toivottavasti niin henkensä kaupalla pakenevia naisia ja lapsia kuin maansa puolesta taistelevia miehiäkin.

Ukrainan sota tulee muuttamaan tasa-arvokeskustelua muutenkin. Vasta vaikeina aikoina muistetaan, että perus- ja ihmisoikeuksien ykkönen on oikeus pysyä hengissä. Sota-alueella myös seksuaalinen väkivalta on iso uhka.

Suomalaista tasa-arvoa ei ole ilman uskottavaa maanpuolustusta. Maanpuolustus takaa sen, että saamme hoitaa omat asiamme omassa maassamme kuten itse tahdomme.

Vladimir Putinin Venäjällä feminismi on vihollinen. Venäjällä voi olla jopa vaarallista olla julkifeministi.

Suomessa taas feminismi on valtavirtaa. Naisasialiikkeen perusperiaatteet ovat kiinteä osa suomalaista arvomaisemaa, vaikka kaikki eivät feministi-sanaa syystä tai toisesta itsestään käyttäisikään.

Näin naistenpäivänä onkin aiheellista ajatella maanpuolustuksen tulevaisuutta. Se jos mikä on pitkän aikavälin naisasiaa.

Vielä ennen Ukrainan sotaa oli muodikasta väittää, että asevelvollisuuden rajaaminen vain miehiin loukkaa pahasti suomalaista tasa-arvoa. Moni feministikin hyppäsi tähän kelkkaan.

Ukrainan sota on tuonut kiistakysymykseen tiettyä selkeyttä. Sota on muistutus siitä, että armeijan ja asevelvollisuuden ydintehtävä ei ole toimia sukupuolten tasa-arvon jyvittäjänä. Ensisijainen tehtävä on puolustaa tehokkaasti Suomea, vaikka sitten asein.

Viime marraskuussa mietintönsä luovuttanut parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea punnitsi myös naisten pakollista asevelvollisuutta. Ajatus todettiin tärkeäksi, mutta toteuttamiskelvottomaksi.

Tammikuisen mielipidemittauksen mukaan myös suurin osa suomalaisista säilyttäisi yleisen asevelvollisuuden vain miehiä koskevana.

Perustuslain mukaan maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta. Suomalainen maanpuolustustahto on kova, ja Ukrainan sota todennäköisesti vain lisää sitä.

Niin suomalaiset naiset kuin miehetkin haluavat olla mukana kasvattamassa maanpuolustustaitojaan. Jokaiselle löytyy varmasti tekemistä. Aloittakaamme tänään naistenpäivänä.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.