Puolustusmäärärahojen tarve lisääntyy, ja samanaikaisesti kansalaisilla on erilaisina, käytännössä lähes korottomina talletuksina pankkijärjestelmässämme pyöreät sata miljardia euroa. Nyt kysyntä ja tarjonta on yhdistettävä toisiinsa järkevästi. Vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia.

Viime sodan jälkeen Suomen valtio laski liikkeelle obligaatiolainoja, joihin suomalaiset sijoittivat säästömarkkansa muun muassa sotakorvausten, siirtoväen asuttamisen ja maan jälleenrakennuksen rahoitusta helpottamaan. Nyt sama keino on otettava käyttöön puolustusmäärärahojen kasvun turvaamiseksi.

Kohtuukorkoiset puolustusobligaatiot vähentäisivät ulkomaisen velanoton ja veronkorotusten tarvetta. Näin ylläpidettäisiin myös Suomen kansainvälistä luottokelpoisuutta.

Silloin aikoinaan hankaluutena oli korko- ja maksukuponkien leikkaaminen. Nykyään pankkien sähköiset järjestelmät hoitavat tämän asiakkaan puolesta.

Maanpuolustustahto on korkealla, joten obligaatioiden menekillä on loistavat edellytykset. Nyt hallitus tekemään nopeita päätöksiä ja valtiokonttori markkinoimaan puolustusobligaatioita, joihin kansalaiset voivat sijoittaa ylimääräiset säästöeuronsa!

Raimo Ilaskivi

valtiotieteiden tohtori, Helsinki

