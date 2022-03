Laajemman uudistuksen yhteydessä maanpuolustusvero voisi toimia.

Antti Oksanen toi (HS Mielipide 5.3.) mielipidekirjoituksessaan esiin niin kutsutun maanpuolustusveron selvittämisen. Esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä Oksanen käytti Sveitsiä. Sveitsissä on Suomen tapaan käytössä miehiä koskeva asevelvollisuus, jossa perinteisen asepalveluksen lisäksi on vaihtoehtona siviilipalvelus. Maanpuolustusveroa joutuvat maksamaan ne, jotka on vapautettu palveluksesta pois lukien esimerkiksi ulkomailla asuvat kansalaiset ja ne, joilla on synnynnäinen vamma.

Vuonna 2009 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi Sveitsin maanpuolustusveron syrjiväksi. Tiivistettynä: maanpuolustusveron maksuperusteet asettavat kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Ottaen huomioon Sveitsin ja Suomen järjestelmien samankaltaisuuden mahdollinen maanpuolustusvero todennäköisesti aiheuttaisi saman ongelman myös meillä.

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä on tunnetusti saanut toistuvaa kritiikkiä kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä, puhumattakaan järjestelmän räikeästä sukupuolittuneisuudesta. Tältä osin maanpuolustusvero ja siitä mahdollisesti syntyvä syrjintä on viimeinen asia, jota tämä järjestelmä kaipaa. Sen sijaan laajemman uudistuksen yhteydessä Oksasen ehdotus voisi toimia.

Norjassa on käytössä nimellisesti koko ikäluokkaa – sukupuolesta riippumatta – koskeva asevelvollisuus, jossa palvelus on käytännössä vapaaehtoista. Tällaisessa järjestelmässä Oksasen ehdottamat verohelpotukset palveluksen suorittaville voisivat toimia kannustimena palvelukseen astumiselle. Tämä tietenkin vaatisi myös muun muassa varusmiehille maksettavien korvausten korottamista. Asia pitäisi kyllä hoitaa muutenkin kuntoon. Samalla myös ihmisoikeusjärjestöiltä tuleva kritiikki pitkälti loppuisi.

Eero Kivistö

ihmisoikeusaktivisti, Kotka

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.