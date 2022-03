Pääomat virtaavat nyt Suomesta pois, koska sijoittajat arvioivat riskit liian suuriksi. Syy on ilmeinen.

Valtiovallalla on vastuu suomalaisten hyvinvoinnista, johon fyysisen turvallisuuden lisäksi kuuluu paljon muuta. Yksi tärkeimmistä tarkastelun kohteista on Suomen turvallisuus- ja toimintaympäristön arvioiminen sijoittajien näkökulmasta. Arvio on sama riippumatta siitä, onko sijoittaja kotimainen vai kansainvälinen.

Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen vaatii talouskasvua. Talouskasvua ei synny, jos Suomeen ei saada sijoituksia – pääomia pörssiin ja teollisuuden investointeihin. Nyt pääomat virtaavat Suomesta pois, koska sijoittajat arvioivat riskit liian suuriksi. Syy on ilmeinen. Helsingin pörssi on vajonnut tänä vuonna selvästi enemmän kuin Länsi-Euroopassa yleisesti.

Valtiovallalla on vastuu pikaisesti poistaa ja eliminoida ilmenneet turvallisuusvajeet ja järjestää yhteiskunnan toimintaympäristö yleiselle länsieurooppalaiselle tasolle. Muussa tapauksessa vajoamme pitkään ja syvään taantumaan.

Sijoittajat eivät niinkään välitä siitä, mitä kautta ja millä tavalla turvallisuus taataan uskottavasti. Raha ei politikoi. Voi olla vaikka Kiina, joka antaa niin kovat turvatakuut, että Venäjä ei uskalla uhata Suomea ja tulla rajan yli.

Vallitsevassa tilanteessa en kuitenkaan usko, että ratkaisu ongelmaan löytyy muualta kuin Nato-jäsenyydestä, mieluiten yhdessä Ruotsin kanssa.

Ratkaisun onnistumista on helppo seurata. Kun pääomat alkavat virrata takaisin Suomeen ja tulee julkistuksia uusista teollisuuden investoinneista, voimme todeta valtiovallan onnistuneen. Tämä mittari on lahjomaton. Jos talouden pyörät eivät pyöri, ongelma ei ole ratkennut. Mitä pidemmän ajan tämä vie, sitä vaikeammaksi se käy.

Tilanne vaatii valtiovallalta ja erityisesti eduskunnalta ja eduskuntapuolueilta pikaista asian käsittelyä ja päätöksiä. Ei ole aikaa odottaa ensi kesän puoluekokouksia.

Heikki Karhunen

Helsinki

